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Oferty na budowę centrum przesiadkowego Mijanka w Świętochłowicach - do końca lipca

Na 31 lipca br. wyznaczono termin składania ofert w przetargu na budowę centrum przesiadkowego Mijanka w Świętochłowicach (Śląskie), wraz z przebudową odcinków przelotowych ulic Katowickiej i Wojska Polskiego oraz budową nowego wiaduktu głównej linii kolejowej E 30.

Pap

30 czerwca 2026, 07:17
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: UM Świętochłowice

Tak niebawem będzie wyglądać świętochłowicka Mijanka

fot: UM Świętochłowice

Na 31 lipca br. wyznaczono termin składania ofert w przetargu na budowę centrum przesiadkowego Mijanka w Świętochłowicach (Śląskie), wraz z przebudową odcinków przelotowych ulic Katowickiej i Wojska Polskiego oraz budową nowego wiaduktu głównej linii kolejowej E 30.

Wcześniej samorząd Świętochłowic, Tramwaje Śląskie oraz Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji porozumiały się ws. wspólnego przetargu na realizację szacowanej na 120 mln zł inwestycji.

Ważna funkcja przesiadkowa

Inwestycja dotyczy miejsca, które mimo położenia w ciągu przelotowej ul. Katowickiej w centralnym punkcie Świętochłowic od lat pełni ważną funkcję przesiadkową. Linie tramwajowe rozbiegają się stamtąd w trzech kierunkach, autobusowe - w co najmniej kilkunastu, a w pobliżu przebiega główna linia kolejowa Gliwice - Katowice.

Zbudowane ma tam zostać oddzielone od głównych ciągów komunikacyjnych współczesne centrum przesiadkowe z wydzielonymi peronami przystankowymi i miejscami postojowymi. Obok ma powstać nowy układ komunikacyjny, zakładający m.in. budowę nowego tunelu drogowego pod czynną linią kolejową E 30. Tam też powstanie ponad 250-metrowy odcinek drogi w ciągu ul. Wojska Polskiego. Stary wiadukt kolejowy ma zostać wyremontowany.

Przebudowa zakłada ponadto przebudowę z nową organizacją ruchu w rejonie skrzyżowań ulic Wojska Polskiego, Katowickiej, Żołnierskiej, Hajduki i Szpitalnej, co ma przełożyć się na poprawę ich przepustowości.

Łączny oszacowany wcześniej koszt prac przekracza 121 mln zł brutto. Przebudowa układu drogowego odbędzie się w koordynacji z pracami przy tramwajowym układzie torowo-trakcyjnym. Około 43,5 mln zł pokryć ma partner przedsięwzięcia, spółka Tramwaje Śląskie.

We współpracy z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji wykonane zostaną odwodnienie i sieci. Spółka przebuduje około 1,1 km sieci wodociągowej i 1,5 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej.

Wesprze poprzemysłową dzielnicę

Świętochłowicki samorząd akcentuje, że inwestycja wpisze się w rozwój dzielnicy Zgoda, która po remediacji poprzemysłowego stawu Kalina jest coraz częściej wybierana przez nowych mieszkańców miasta, przedsiębiorców i inwestorów.

Zgodnie z wyliczeniem miasta zakres prac obejmie: układ drogowo-torowy wzdłuż ul. Katowickiej od ul. Żołnierskiej do ul. Szpitalnej, układ drogowo-torowy wzdłuż ul. Wojska Polskiego od ul. Katowickiej do ul. Hajduki, budowę tunelu pod torami kolejowymi, budynek centrum przesiadkowego, perony tramwajowe i autobusowe, sieć trakcyjną, przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej i zagospodarowanie terenu.

Świętochłowicki samorząd dostał już do tej inwestycji ponad 24 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zakłada pozyskanie funduszy unijnych. W przyszłości przy centrum przesiadkowym Mijanka planowany jest przystanek kolejowy, w ramach przygotowywanej modernizacji i rozbudowy linii Katowice - Gliwice.

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