Wybór technologii wykonania metalowego detalu wpływa na jego cenę, powtarzalność wymiarów, wygląd powierzchni i tempo późniejszego montażu. ZWG w Lubaczowie produkuje ciśnieniowe odlewy ze stopów cynku ZnAl, wykorzystywane między innymi w motoryzacji, elektronice, budownictwie i meblarstwie. Kiedy ta metoda ma przewagę nad innymi rozwiązaniami i co ustalić przed zleceniem produkcji?

Wybór technologii wykonania metalowego detalu wpływa na jego cenę, powtarzalność wymiarów, wygląd powierzchni i tempo późniejszego montażu. ZWG w Lubaczowie produkuje ciśnieniowe odlewy ze stopów cynku ZnAl, wykorzystywane między innymi w motoryzacji, elektronice, budownictwie i meblarstwie. Kiedy ta metoda ma przewagę nad innymi rozwiązaniami i co ustalić przed zleceniem produkcji?

Dlaczego cynk dobrze sprawdza się w odlewaniu ciśnieniowym?

W procesie odlewania ciekły stop cynku jest wtłaczany pod wysokim ciśnieniem do stalowej formy. Materiał wypełnia jej gniazda, odwzorowując geometrię części. Po skrzepnięciu detal zostaje usunięty wraz z układem wlewowym, a następnie oddzielony od wlewów i, jeżeli wymaga tego projekt, okrojony.

Odlewanie ciśnieniowe cynku pozwala wykonywać części o skomplikowanych kształtach, wyraźnych detalach i dobrej powtarzalności między kolejnymi cyklami. W jednym elemencie można połączyć funkcje, które przy innej metodzie wymagałyby produkcji kilku części i ich późniejszego montażu. Warunkiem jest prawidłowe zaprojektowanie geometrii oraz formy.

Stopy ZnAl wykorzystuje się między innymi na obudowy, złącza, okucia, uchwyty, gałki oraz elementy mocujące i dekoracyjne. O przydatności materiału powinny decydować warunki pracy wyrobu: przewidywane obciążenia, temperatura, kontakt z wilgocią, wymagania wizualne oraz sposób montażu.

Od czego zależy precyzja odlewu z cynku?

Sama technologia nie gwarantuje zgodności gotowej części z projektem. Kluczowe znaczenie ma konstrukcja formy: rozmieszczenie gniazd, układu wlewowego, odpowietrzeń, wypychaczy i płaszczyzny podziału. Trzeba również uwzględnić skurcz materiału, możliwość prawidłowego wypełnienia wnęki oraz bezpiecznego wyjęcia detalu.

Na jakość serii wpływają także stabilność parametrów procesu, przygotowanie narzędzia i kontrola odlewów, odlewnia ciśnieniowa ZWG w Lubaczowie produkuje odlewy ZnAl, a w ramach usług narzędziowych projektuje i wykonuje również formy wtryskowe do stopów cynku. Własny park maszynowy umożliwia firmie testowanie wykonanych form przed wykorzystaniem ich w produkcji.

Kiedy odlewanie ciśnieniowe jest uzasadnione?

Metoda ma szczególne znaczenie przy produkcji seryjnej, ponieważ koszt przygotowania formy rozkłada się na liczbę części. Im dłuższa seria i bardziej złożony detal, tym istotniejsze mogą być krótki cykl, ograniczenie dodatkowej obróbki oraz powtarzalność wykonania. Przy prototypie albo bardzo małej partii warto porównać koszt całkowity z obróbką CNC lub inną technologią.

Przed podjęciem decyzji należy sprawdzić:

planowaną wielkość partii i możliwość jej powtarzania,

wymiary krytyczne, tolerancje oraz miejsca współpracy z innymi częściami,

wymaganą jakość powierzchni i sposób jej wykończenia,

obciążenia, warunki środowiskowe oraz zakres prac po odlaniu.

Co przekazać odlewni przed wyceną?

Rzetelna wycena wymaga więcej niż informacji o masie części. Najlepiej przygotować model 3D lub rysunek techniczny, wskazać tolerancje, materiał, powierzchnie istotne wizualnie i funkcjonalnie, zakładaną liczbę sztuk oraz harmonogram zamówień. Jeżeli istnieje już forma, warto przekazać jej dokumentację techniczną i stan techniczny. Przy nowym narzędziu potrzebna może być wcześniejsza ocena technologiczności detalu.

Jeśli projekt przewiduje dekoracyjne lub ochronne wykończenie powierzchni, jego wymagania należy określić już w zapytaniu. Oferta ZWG obejmuje również powłoki galwaniczne, jednak możliwość zastosowania konkretnej powłoki na odlewie ZnAl należy potwierdzić z wykonawcą, uwzględniając geometrię części, warunki jej pracy i oczekiwany efekt.

Lokalizacja zakładu w Lubaczowie może ułatwiać firmom z Podkarpacia i południowo-wschodniej Polski konsultacje techniczne, przekazanie wzorów oraz organizację transportu. Nie powinna być jednak jedynym kryterium. Ważniejsze są możliwości wykonania konkretnej części, zakres przygotowania narzędzia, sposób kontroli oraz podział odpowiedzialności na kolejnych etapach.

Projekt odlewu warto omówić z ZWG

ZWG prowadzi odlewnię ciśnieniową w Lubaczowie, w której powstają detale ze stopów cynku ZnAl. Firma dysponuje również własnym zapleczem narzędziowym: projektuje i wykonuje formy, a następnie testuje je w swoim parku maszynowym. Połączenie tych kompetencji ułatwia uzgodnienie geometrii, tolerancji i sposobu wykończenia elementu jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Jeżeli planujesz wdrożenie nowego detalu albo szukasz wykonawcy kolejnej serii, skontaktuj się z ZWG i przedstaw założenia projektu. Punktem wyjścia mogą być model 3D lub rysunek techniczny, przewidywana liczba sztuk oraz wymagania dotyczące gotowego elementu. Pozwoli to konkretnie omówić możliwości realizacji, zakres przygotowania formy i kolejne etapy produkcji odlewów z cynku.

Artykuł sponsorowany