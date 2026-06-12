Średniowieczne zamki, podziemne schrony, kajaki o zachodzie słońca i taniec w rytmie retro – to tylko ułamek tego, co czeka na uczestników tegorocznego festiwalu Kierunek GZM, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2026 r.

Kierunek GZM to dowód na to, że aby przeżyć niesamowitą przygodę, wcale nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata

Średniowieczne zamki, podziemne schrony, kajaki o zachodzie słońca i taniec w rytmie retro – to tylko ułamek tego, co czeka na uczestników tegorocznego festiwalu Kierunek GZM, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2026 r.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, jak co roku u progu wakacji, zamieni się w wielką scenę mikroturystyki. Na mieszkańców i turystów czeka aż 265 unikalnych wypraw oraz 4 niezwykłe wydarzenia specjalne.

Święto lokalności i nieodkrytych historii

Kierunek GZM to największy w Polsce festiwal mikrowypraw, który co roku udowadnia, że najbardziej fascynujące przygody kryją się tuż za rogiem. Jubileuszowa, piąta edycja wydarzenia to zaproszenie do spojrzenia na region z zupełnie nowej perspektywy. Wydarzenie odbywa się cyklicznie na terenie GZM, co roku na przełomie czerwca i lipca – co jest bezpośrednio powiązane z rocznicą jej powstania (1 lipca 2017).

- Kierunek GZM to wyjątkowa okazja, by odkryć miejsca, które często mijamy na co dzień, nie znając ich historii i niezwykłych opowieści. To święto lokalności, pasji i wspólnego poznawania naszej Metropolii. To także wspaniali przewodnicy, znane i mniej znane atrakcje oraz lokalne skarby, które pokazują, jak różnorodna, inspirująca i bogata w historię jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Zapraszam mieszkańców i gości do udziału w setkach mikrowypraw, spacerów i wydarzeń, które pozwolą spojrzeć na nasz region z zupełnie nowej perspektywy – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Od Wrót Piekieł po dach katedry

W programie tegorocznego festiwalu znalazły się miejsca i atrakcje, które na co dzień bywają niedostępne lub ukryte przed wzrokiem przechodniów. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić zarówno średniowieczne zamki, jak i perły śląskiego industrialu, schrony bojowe, ruiny teatru czy… dach katedry.

Festiwal oferuje unikalne doświadczenia: od przejażdżki zabytkową windą paciorkową, przez wyprawę kultowym „ogórkiem” na śluzę, aż po przejście przez tajemnicze Wrota Piekieł. Coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy dzikości w sercu miasta, jak i poszukiwacze megalitów czy ceramicznych ornamentów w miejskiej architekturze.

Cztery wyjątkowe wydarzenia specjalne

Oprócz setek regularnych spacerów organizatorzy przygotowali cztery unikalne punkty programu. Jednym z nich jest Śniadanie kulturalne GZM w Gliwicach. Kolejną atrakcję stanowi rozświetlenie Bytomia, podczas którego odbędzie się uroczyste odpalenie unikalnego neonu.

Ofertę uzupełniają imprezy taneczne, w tym plenerowe Metrodisco na katowickich Sztauwajerach oraz Retrodisco w Muzeum Historii Polski Ludowej w Rudzie Śląskiej, czyli taneczny powrót do przeszłości.

Mikroturystyka – trend, który łączy pokolenia

Festiwal wyrasta na absolutnego pioniera i lidera mikroturystyki w Polsce, skutecznie popularyzując ideę uważnego podróżowania oraz głębokiego doświadczania lokalnego dziedzictwa.

– Kierunek GZM to dowód na to, że aby przeżyć niesamowitą przygodę, wcale nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata. Prawdziwa magia tkwi w odkrywaniu na nowo miejsc, które mijamy każdego dnia, i pozwalaniu, by zaskoczyły nas swoją historią, klimatem i energią. Nasz festiwal udowadnia, że Metropolia to nie tylko punkty na mapie, ale przede wszystkim fascynujące opowieści i ludzie, którzy tworzą jej niepowtarzalny charakter – wyjaśnia Daria Kosmala, dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej GZM.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to fascynująca mozaika 41 miast i gmin – każda z nich kryje w sobie własną, unikalną tożsamość. Kierunek GZM to najlepsza okazja, by doświadczyć tej różnorodności na własnej skórze i przeżyć niezapomniane emocje.

Festiwal Kierunek GZM odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2026 r. w miastach i gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Liczba miejsc na część wycieczek jest ograniczona i wymagane są rezerwacje. Pełna lista 265 mikrowypraw oraz szczegóły wydarzeń specjalnych dostępne są na stronie internetowej kierunekgzm.pl .





