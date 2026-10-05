Kraj i Świat

Odeszła redaktor Hanna Krzyżowska

Odeszła Hanna Krzyżowska, redaktorka naczelna wydawanego od 2010 roku dwutygodnika „Nowy Górnik”.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

5 października 2026, 10:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB PGG/Archiwum rodzinne Hanny Krzyżowskiej

fot: FB PGG/Archiwum rodzinne Hanny Krzyżowskiej

Odeszła Hanna Krzyżowska, redaktorka naczelna wydawanego od 2010 roku dwutygodnika „Nowy Górnik”.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych – mówił ks. Jan Twardowski. Redaktor Hannę Krzyżowską zapamięta w sposób szczególny środowisko górnicze. Przez lata szefowała periodykowi „Nowy Górnik”.

Była powszechnie ceniona w środowisku medialnym jako profesjonalistka w dziennikarskim fachu, osoba posiadająca ogromną wiedzę na temat branży górniczej i przemysłu ciężkiego. Podejmowała tematy trudne związane z transformacją energetyczną, restrukturyzacją kopalń i terenów pogórniczych, problematyką załóg górniczych, warunkami pracy, bezpieczeństwem w kopalniach oraz relacjami pracodawca-pracownik.

Poruszała istotne dla branży tematy społeczne i ekonomiczne. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jej śmierci. Na zawsze pozostanie w naszych sercach. Łączymy się w bólu z Jej rodziną i bliskimi...

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