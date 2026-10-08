14 października 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się konferencja „Przemysł dla obronności” poświęcona przemysłowym, technologicznym i gospodarczym fundamentom bezpieczeństwa Polski oraz Europy. O rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych, local contencie, technologiach podwójnego zastosowania, finansowaniu inwestycji oraz współpracy między branżami będą rozmawiać przedstawiciele przemysłu, wojska, administracji, finansów oraz świata nauki.

14 października 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się konferencja „Przemysł dla obronności” poświęcona przemysłowym, technologicznym i gospodarczym fundamentom bezpieczeństwa Polski oraz Europy. O rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych, local contencie, technologiach podwójnego zastosowania, finansowaniu inwestycji oraz współpracy między branżami będą rozmawiać przedstawiciele przemysłu, wojska, administracji, finansów oraz świata nauki.

Europa w rekordowym tempie zwiększa wydatki na bezpieczeństwo i obronność, jednak same budżety nie wystarczą do zbudowania odporności państw. Powodzenie strategicznych programów w coraz większym stopniu uzależnione jest od dostępu do technologii, mocy produkcyjnych, kompetencji przemysłowych, finansowania inwestycji oraz odporności łańcuchów dostaw. To właśnie z perspektywy gospodarczej i przemysłowej na wyzwania w obszarze bezpieczeństwa spojrzą uczestnicy konferencji „Przemysł dla obronności”.

– Widzimy, że przemysł obronny staje się dziś jednym z kluczowych filarów bezpieczeństwa i suwerenności państw. Polska, podobnie jak inne kraje regionu, stoi przed koniecznością zwiększania zdolności produkcyjnych i inwestowania w nowe technologie. Konferencja „Przemysł dla obronności” ma być przede wszystkim platformą do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy liderami przemysłu, ekspertami i decydentami, którzy wspólnie zastanowią się, jak przekuć potencjał krajowych firm w realną siłę gospodarczą i militarną – mówi Aleksandra Helbin, redaktor naczelna WNP.



Konferencja będzie miejscem spotkania przedstawicieli przemysłu, administracji publicznej, sektora finansowego, ośrodków badawczo-rozwojowych i wojska. Organizatorzy chcą skoncentrować debatę na aspektach praktycznych, kluczowych dla budowy przemysłu zdolnego odpowiadać zarówno na potrzeby bezpieczeństwa Polski i europejskich partnerów. Stworzą przestrzeń do rozmowy o tym, jak przełożyć rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa państwa na rozwój gospodarczy, inwestycje, innowacje i nowe przewagi konkurencyjne polskiego przemysłu.

Pięć filarów przemysłu i bezpieczeństwa

Tegoroczna agenda konferencji „Przemysł dla obronności” obejmuje pięć głównych obszarów: nową industrializację Europy, local content i polonizację, moce produkcyjne i suwerenność technologiczną, gospodarkę dual use oraz finansowanie rozwoju przemysłu obronnego.

Jednym z kluczowych tematów będzie local content, czyli pytanie o to, w jakim stopniu strategiczne programy obronne mogą wzmacniać krajową bazę przemysłową. W warunkach rosnącego zapotrzebowania na sprzęt i uzbrojenie znaczenia nabierają nie tylko końcowi producenci, ale także sieć krajowych poddostawców, dostęp do komponentów i zdolność szybkiego zwiększania produkcji.

Równie istotnym omawianym wyzwaniem będą moce wytwórcze i technologie. Współczesne konflikty zbrojne pokazują, że przewagę daje nie tylko zaawansowanie pojedynczych systemów, jak również zdolność do ich masowej produkcji, uzupełniania zapasów i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby. Dlatego wśród tematów konferencji znajdą się m.in. produkcja amunicji, elektronika, systemy bezzałogowe oraz zaawansowane technologie cyfrowe.

Szczególne miejsce zajmie również gospodarka dual use. Technologie i produkty podwójnego zastosowania mogą pozwolić szerzej wykorzystać potencjał firm cywilnych – od przemysłu maszynowego i elektronicznego po nowe technologie – na potrzeby bezpieczeństwa. To szansa zarówno na zwiększenie odporności gospodarki, jak i rozwój nowych rynków dla polskich przedsiębiorstw.

Ważnym elementem debaty będzie kapitał dla bezpieczeństwa. Rozwój przemysłu obronnego wymaga nie tylko zamówień, lecz także wieloletnich inwestycji w fabryki, park maszynowy, badania i rozwój, technologie oraz kadry. W tym kontekście kluczowe staje się pytanie, jak finansować skalowanie produkcji i jak stworzyć warunki, w których środki przeznaczane na obronność będą jednocześnie budować długoterminową konkurencyjność gospodarczą.

Teoria spotyka się z praktyką

Konferencja „Przemysł dla obronności” odbędzie się 14 października 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Będzie przede wszystkim przestrzenią do rozmowy o gospodarczym i przemysłowym wymiarze bezpieczeństwa – o inwestycjach, technologiach, produkcji, współpracy i warunkach, które pozwolą polskim firmom mocniej włączyć się w krajowe i europejskie łańcuchy wartości. Rejestracja dostępna jest przez stronę www.pdo.wnp.pl .

Wydarzenie jest częścią cyklu poświęconego rozwojowi i pozycji polskiego przemysłu w świecie. W dniach 13-15 października, obok konferencji Przemysł dla obronności, odbędą się także Forum Nowego Przemysłu, Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING.