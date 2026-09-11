W piątek rano do godz. 7. odwołanych zostało dziewięć pociągów Kolei Śląskich, kilkanaście było poważnie opóźnionych - wynika z bieżącej informacji przewoźnika o utrudnieniach. W piątek do godz. 12. trwa protest związku zawodowego maszynistów.

W piątek rano do godz. 7. odwołanych zostało dziewięć pociągów Kolei Śląskich, kilkanaście było poważnie opóźnionych - wynika z bieżącej informacji przewoźnika o utrudnieniach. W piątek do godz. 12. trwa protest związku zawodowego maszynistów.

Rzecznik KŚ Bartłomiej Wnuk przekazał, że spośród pociągów, które Koleje Śląskie uruchomiły przed godz. 6 rano, na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km/h zwalniało ok. 30 proc. Część maszynistów podaje na przejazdach sygnał "baczność", bez zwalniania biegu.

Jak wynika z serwisu o utrudnieniach KŚ, pociągi od rana były odwoływane przede wszystkim na połączeniach: Tychy - Orzesze Jaśkowice czy Tychy - Rybnik. Jako powód wskazano tam usterkę infrastruktury i jej następstwa.

Wnuk uściślił, że na odcinku Orzesze Jaśkowice - Leszczyny planowo do czwartku miały zakończyć się prace prowadzone przez PKP PLK.

"Czekamy na otwarcie szlaku, które według deklaracji zarządcy infrastruktury kolejowej ma nastąpić dziś do godz. 9. Do tego czasu utrzymujemy na tym odcinku zastępczą komunikację autobusową, która obowiązywała tu od 1 września" - zaznaczył.

Spore opóźnienia w wyniku protestu

Opóźnienia dotykały jednak w piątek cały region i tam jako powód wskazywano najczęściej "przyczyny niezależne od przewoźnika", np. pociąg z Częstochowy do Chorzowa Batorego przez Pyrzowice Lotnisko był na trasie opóźniony 55 minut. Ogółem do godz. 7. odwołano 9 pociągów i poinformowano o opóźnieniach 16 kolejnych.

W piątek trwa ogólnopolski protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych - maszyniści do godz. 12. mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km/h., co może oznaczać opóźnienia w całej krajowej sieci kolejowej.

Jeszcze w czwartek po południu KŚ zapowiedziały, że podczas protestu na terenie woj. śląskiego będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów pomiędzy Kolejami Śląskimi, Kolejami Małopolskimi, Polregio i PKP Intercity (z wyłączeniem EIP). Bilety KŚ mają też być honorowane w komunikacji miejskiej Transport GZM i w Rybniku.

Akcja maszynistów jest konsekwencją wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych niedaleko drogi krajowej nr 12, do którego doszło w środę. W wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu.