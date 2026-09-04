Od października zmiany w zarządzie dużej firmy energetycznej

Na czele Dalkii Polska Industry i Dalkii Polska Industry Services stanie Konrad Borowski, natomiast Dalkią Polska Energia i Dalkią Polska Energia Serwis pokieruje Krzysztof Szaliński.

Konrad Borowski jest związany z Grupą Dalkia Polska od 2021 roku. Dotychczas jako prezes zarządu DPE i DPES odpowiadał za spółki działające w obszarze ciepłownictwa i utrzymania infrastruktury energetycznej. Krzysztof Szaliński ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży ciepłowniczej. Od 2000 roku był związany z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, a w 2021 roku objął stanowisko prezesa zarządu spółki.

Jak podała Grupa Dalkia Polska, Borowski przejmie odpowiedzialność za spółki wspierające przedsiębiorstwa przemysłowe w zakresie dostaw energii i mediów technicznych oraz zarządzania infrastrukturą energetyczną. Z kolei Szaliński będzie odpowiadał za realizację planów strategicznych oraz nadzór nad najważniejszymi projektami Dalkii Polska Energia i Dalkii Polska Energia Serwis.