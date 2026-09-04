Energetyka

Od października zmiany w zarządzie dużej firmy energetycznej

1 października zmieni się kierownictwo czterech spółek Grupy Dalkia Polska – czytamy w komunikacie. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

4 września 2026, 14:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: pixabay.com

Zmiany w kierownictwie spółek Grupy Dalkia Polska.

fot: pixabay.com

1 października zmieni się kierownictwo czterech spółek Grupy Dalkia Polska – czytamy w komunikacie. 

Na czele Dalkii Polska Industry i Dalkii Polska Industry Services stanie Konrad Borowski, natomiast Dalkią Polska Energia i Dalkią Polska Energia Serwis pokieruje Krzysztof Szaliński 

Konrad Borowski jest związany z Grupą Dalkia Polska od 2021 roku. Dotychczas jako prezes zarządu DPE i DPES odpowiadał za spółki działające w obszarze ciepłownictwa i utrzymania infrastruktury energetycznej. Krzysztof Szaliński ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży ciepłowniczej. Od 2000 roku był związany z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, a w 2021 roku objął stanowisko prezesa zarządu spółki. 

Jak podała Grupa Dalkia Polska, Borowski przejmie odpowiedzialność za spółki wspierające przedsiębiorstwa przemysłowe w zakresie dostaw energii i mediów technicznych oraz zarządzania infrastrukturą energetyczną. Z kolei Szaliński będzie odpowiadał za realizację planów strategicznych oraz nadzór nad najważniejszymi projektami Dalkii Polska Energia i Dalkii Polska Energia Serwis. 

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