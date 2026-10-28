Uniwersytet Śląski zaprasza przyszłych studentów na Dzień Otwarty, który odbędzie się 29 października 2026 roku (czwartek) w godz. 8.30–14.00 w budynku SpinPLACE przy ul. Bankowej 5 w Katowicach.

Uniwersytet Śląski zaprasza przyszłych studentów na Dzień Otwarty, który odbędzie się 29 października 2026 roku (czwartek) w godz. 8.30–14.00 w budynku SpinPLACE przy ul. Bankowej 5 w Katowicach.

Podczas Dnia Otwartego będzie można poznać ofertę studiów, zapytać o przebieg rekrutacji oraz dowiedzieć się, jakie przedmioty warto zdawać na maturze, aby zwiększyć swoje szanse na wymarzony kierunek. Na miejscu czekają przedstawiciele wydziałów, Samorządu Studenckiego i kół naukowych, a także firmy współpracujące z uczelnią, które opowiedzą o możliwościach rozwoju zawodowego już w trakcie studiów.

Wszystko, co warto wiedzieć przed studiami

W strefie „Przekonaj się, że z UŚ możesz #więcej!” uczestniczki i uczestnicy znajdą punkty informacyjne oraz stanowiska pokazowe kół naukowych. Będzie można porozmawiać o rekrutacji, stypendiach, akademikach, wyjazdach zagranicznych i działalności naukowej, a także poznać ofertę poszczególnych wydziałów.

W strefie rozmowy odbędą się panele poświęcone m.in. przygotowaniu do matury bez stresu, wymianom w ramach Erasmus+ i Transform4Europe oraz codziennemu życiu na uczelni. Swoje doświadczenia podzielą się studentki i studenci, a osoby planujące dalszą edukację dowiedzą się więcej o studiach II stopnia i innych ścieżkach rozwoju zawodowego.

Nauka, kreatywność i relaks

Wydarzenie nie ogranicza się do rozmów o rekrutacji. W strefie warsztatowej będzie można m.in. oznaczyć grupę krwi, rozwiązywać krzyżówki genetyczne czy wziąć udział w zajęciach rozwijających kompetencje przedsiębiorcze, kreatywne oraz umiejętność efektywnej pracy zespołowej.

W Centrum Prototypowania 3D zaprezentowane zostaną technologie wykorzystywane w szybkim prototypowaniu i nowoczesnej inżynierii. Uczestnicy będą mogli samodzielnie przygotować projekt do druku 3D — od pomysłu, przez modelowanie, aż po gotowy wydruk.

Dla miłośników gier przygotowano strefę planszówek RPG z grami Centrum Badań Groznawczych UŚ. Z kolei strefa dla kreatywnych przybliży temat STEM/STEAM oraz studia na Wydziale Sztuki i Nauki o Edukacji w Cieszynie, w tym kierunki związane ze sztukami plastycznymi i muzyką.

Szczegółowy program Dnia Otwartego oraz informacje o zapisach na wybrane aktywności znajdują się na stronie Uniwersytetu Śląskiego: Dzień Otwarty UŚ.