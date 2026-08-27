Górnictwo

Od górnika do przedsiębiorcy. Pomoże w tym projekt „Biznes na zicher”

Mieszkańcy Bytomia, których dotknęła transformacja górnictwa mogą skorzystać z finansowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Robert Passia

Robert Passia

27 sierpnia 2026, 09:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Jarosław Galusek/ARC

Projekt wsparcia dla byłych górników z Bytomia.

fot: Jarosław Galusek/ARC

Mieszkańcy Bytomia, których dotknęła transformacja górnictwa mogą skorzystać z finansowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Dzięki projektowi „Biznes na zicher” wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej mają otrzymać 44 osoby. Adresowany jest do osób pracujących lub mieszkających na terenie Bytomia, które dotknęła transformacja górnictwa. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu wymienia grupy, które obejmuje projekt.

Osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione (w okresie po 28 maja 2021 roku tj. po dacie podpisania Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji woj. śląskiego) z przyczyn niedotyczących pracownika. Pierwszeństwo udziału w projekcie osób, których obecne lub ostatnie zatrudnienie było w branży górniczej lub okołogórniczej – podaje bytomski PUP.

W ramach projektu można liczyć na pomoc w przygotowaniu do założenia własnej firmy, doradztwo i szkolenia oraz bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej nawet do 100 tysięcy złotych. Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. 

Projekt potrwa do 30 września. Jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Jego wartość to ponad 5,3 mln zł, z czego przeszło 4,5 mln zł stanowią środki unijne. 

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