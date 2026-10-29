Od 30 października do 25 listopada 2026 roku Zabrze stanie się centrum muzycznych spotkań poświęconych dziedzictwu Krzysztofa Pendereckiego. Trzynasta edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320, organizowana przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, odbywa się pod hasłem „Synergie” i po raz pierwszy wyraźnie wychodzi w region.

Od 30 października do 25 listopada 2026 roku Zabrze stanie się centrum muzycznych spotkań poświęconych dziedzictwu Krzysztofa Pendereckiego. Trzynasta edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320, organizowana przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, odbywa się pod hasłem „Synergie” i po raz pierwszy wyraźnie wychodzi w region.

Festiwal połączy artystów, instytucje kultury oraz publiczność z różnych miast. Wydarzenia zaplanowano m.in. w Zabrzu i Gliwicach, a jego kulminacją będzie koncert 320 metrów pod ziemią, w Kopalni Guido – miejscu symbolicznie związanym z historią imprezy.

Inauguracja w Filharmonii Zabrzańskiej

Pierwsza edycja po odejściu Elżbiety Pendereckiej rozpocznie się 30 października o godz. 18.00 w Filharmonii Zabrzańskiej. Koncert inauguracyjny będzie hołdem dla żony Patrona Festiwalu.

Orkiestrą pod batutą nowego dyrektora, Szymona Bywalca, zabrzmi program z dziełami Brahmsa, Schuberta, Beethovena, Pendereckiego i Karłowicza. To także początek nowego etapu współpracy Filharmonii Zabrzańskiej z festiwalem.

Pierwsza wizyta w Gliwicach

15 listopada o godz. 18.00 festiwal po raz pierwszy zawita do Gliwic. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. L. Różyckiego wystąpi wybitna skrzypaczka Soyoung Yoon, której towarzyszyć będzie Gliwicka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jurka Dybała.

Koncert „Mistrzowskie Interpretacje” zapowiada muzykę Weinberga, Panufnika, Pendereckiego i Roty. Wydarzenie potwierdza regionalny charakter tegorocznych „Synergii” i poszerza mapę miejsc, w których festiwal spotyka się z publicznością.

Per Arto na poziomie 320

Najbardziej wyjątkowym punktem programu będzie koncert „Per Arto”, zaplanowany na 25 listopada o godz. 19.00 w Kopalni Guido, na poziomie 320 metrów pod ziemią. Festiwal wróci tym samym do swojego symbolicznego serca.

Bohaterem wieczoru będzie fiński wiolonczelista Arto Noras, wieloletni przyjaciel Krzysztofa Pendereckiego. Muzyka Bacha, Pendereckiego i Rossiniego przeplatać się będzie ze wspomnieniami Dominiki Pendereckiej oraz opowieściami Doroty Szwarcman, autorki książki o kompozytorze.

Projekt „Penderecki 93”

Szczególnym wyrazem idei synergii będzie ogólnopolski projekt „Penderecki 93”, realizowany we współpracy z obchodzącą jubileuszowy XX sezon orkiestrą Sinfonia Iuventus. Koncerty w Warszawie, Dębicy, Krakowie i Zabrzu połączą miejsca związane z życiem i dziedzictwem kompozytora.

Pod dyrekcją Jurka Dybała, z udziałem Arto Norasa i sopranistki Julii Malik, zabrzmią dzieła Pendereckiego i Sibeliusa. Projekt, objęty patronatem Ambasady Finlandii, upamiętni 93. rocznicę urodzin Mistrza i przypomni, że jego muzyka nadal łączy artystów, instytucje oraz publiczność.

Festiwal zakorzeniony w Zabrzu

Festiwal zainaugurował działalność 22 października 2013 roku, towarzysząc obchodom 80. urodzin Profesora Krzysztofa Pendereckiego. Już wtedy Patron spotkał się z publicznością 320 metrów pod ziemią w Kopalni Guido, gdzie zaprezentowano jego „Entratę” na instrumenty dęte blaszane i kotły.

Tegoroczna edycja jest współtworzona m.in. przez Filharmonię Zabrzańską, Fundację Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, Centrum Kultury Gloria, Festiwal All'improvviso oraz Sinfonię Iuventus. Patronat nad wydarzeniami objęli Prezydenci Zabrza i Gliwic, Dominika Penderecka oraz Ambasada Finlandii.

„Synergie” to zaproszenie do wspólnego przeżywania muzyki – od filharmonijnej sali, przez gliwicką szkołę muzyczną, aż po wyjątkową podziemną przestrzeń Kopalni Guido.