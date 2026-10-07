KGHM ZANAM obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Dziś to jeden z najważniejszych producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego w Polsce.

KGHM ZANAM obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Dziś to jeden z najważniejszych producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego w Polsce.

Historia KGHM ZANAM sięga 1966 roku, kiedy to powstały pierwsze zakłady mechaniczne będące fundamentem dzisiejszej firmy. Przez dekady przedsiębiorstwo zmieniało się odpowiadając na rynkowe trendy i wyzwania sektora wydobywczego. Przeszło drogę od skromnego zaplecza remontowego i produkcji części zamiennych do istotnego producenta maszyn.

Zakres działalności KGHM ZANAM obejmuje projektowanie i produkcję maszyn oraz urządzeń, wytwarzanie odlewów, remonty, utrzymanie ruchu, realizację inwestycji i usługi górnicze. Siłą firmy pozostaje umiejętność łączenia wiedzy konstruktorów, doświadczenia zespołów produkcyjnych i serwisowych oraz kompetencji pracowników realizujących zadania bezpośrednio u klientów – podaje spółka.

W ten sposób KGHM ZANAM wykracza poza bieżące potrzeby przemysłu wydobywczego. Przedsiębiorstwo stało się też motorem napędowym przemysłowej transformacji inwestując w rozwój maszyn elektrycznych czy wdrażanie nowoczesnych technologii produkcyjnych.



W 2025 roku spółka odnotowała rekordowy wzrost produkcji Samojezdnych Maszyn Górniczych o 29 proc. w skali roku, dostarczając wszystkie zakontraktowane maszyny i utrzymując wysokie tempo zamówień. W ubiegłym roku spółka osiągnęła też najwyższe w historii przychody ze sprzedaży oraz rekordową produktywność na zatrudnionego.