Od 4 listopada ograniczenia w kursowaniu tramwajów w Katowicach

Od 4 listopada br. do odwołania będą obowiązywały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wiąże się to z przebudową torowiska w ciągu ul. 1 Maja i Obrońców Westerplatte w Katowicach oraz modernizacją układu torów na katowickim Placu Wolności. Jak przekazał w piątek Zarząd Transportu Metropolitalnego, zmiany obejmą działanie jedenastu linii tramwajowych Tramwajów Śląskich, które kursują na terenie sześciu miast GZM i trzech linii autobusowej komunikacji zastępczej.

Zmienione trasy

Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów na wewnątrz katowickich liniach nr 0 i 46. Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii tramwajowej 6 do Bytomia, z dodatkowymi kursami w dni robocze na odcinku Brynów CP - Stadion Śl. Pętla Zach. i korektą kursów wyjazdowych i zjazdowych. Tramwaje linii 7 będą kursowały na zmienionej trasie Bytom Szkoła Medyczna - Chorzów Batory Zajezdnia - Katowice Grundmanna - Katowice Rondo - Brynów CP. Tramwaje linii 11 pojadą zmienioną trasą Chebzie Pętla - Chorzów Stadion Śląski - Katowice Rondo - Katowice Pl. Miarki - Zawodzie CP. Zmieniona zostanie też trasa tramwajów linii 13, które pojadą między Placem Skargi w Siemianowicach Śląskich i Placem Miarki w Katowicach, a trasa linii 15 zostanie skrócona do relacji Zagórze Rondo Jana Pawła II - Sosnowiec Dęblińska.

Kursująca w Katowicach linia nr 16 będzie miała zmienione godziny odjazdów. Tramwaje linii 20 pojadą zmienioną trasą Chorzów Rynek - Chorzów Batory Zajezdnia - Katowice Grundmanna - Katowice Rondo - Katowice Pl. Miarki - Zawodzie Zajezdnia. Podobnie od katowickiego ronda pojedzie linia 23 z pętli zachodniej przy Stadionie Śląskim. Uruchomione zostaną dwie linie tramwajowe: 31 na trasie Katowice Pl. Miarki - Zawodzie CP i 33 na trasie Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach. - Koszutka Słoneczna Pętla. Linia tramwajowa nr 36 będzie działała tylko w dni robocze, a linia 41 w godzinach wieczornych w dni robocze oraz przez cały dzień w dni wolne. Uruchomione zostaną autobusowe linie komunikacji zastępczej (tzw. zatramwaje) Z-15 na trasie Zawodzie CP - Sosnowiec Urząd Miasta przez Szopienice oraz Z-20 na trasie okrężnej Załęże Pośpiecha - Katowice Dworzec - Katowice Jagiellońska - Katowice Mickiewicza - Załęże Pośpiecha.

Nowe godziny odjazdów

Zmienione zostaną godziny odjazdów linii Z-45. Zgodnie z umową z kwietnia br. z firmą ZUE przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte o długości ok. 1,3 km (2600 mtp) o wartości 36,2 mln zł brutto obejmie odcinek od zajezdni Zawodzie (z wjazdem do zajezdni) do zakładów Baterpol. Prace mają zostać wykonane do sierpnia 2027 r. Modernizacja układu torowego na Placu Wolności zostanie wykonana własnymi środkami TŚ. Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy zrzeszającej je Metropolii.

GZM, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, organizuje w ich imieniu komunikację miejską poprzez ZTM, będący jej jednostką budżetową. Koordynowana przez ZTM komunikacja nosi nazwę Transport GZM. Transport GZM należy do największych w Europie sieci publicznego transportu miejskiego. Na ulicach 41 miast i gmin GZM oraz kilkunastu z nią sąsiadujących w jej barwach w dni robocze kursuje ok. 1,9 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Częścią systemu są wypożyczalnie Metrorowerów. Docelowo jego osią ma być Kolej Metropolitalna. Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce; spółka obsługuje ok. 30 linii tworzących wspólną sieć w 12 miastach, operując blisko 200 pojazdami. 55,4 proc. udziałów spółki należy do Katowic; pozostałe 44,6 proc. do GZM