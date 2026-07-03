Przez ostatnie pół roku pogoda nas nie rozpieszczała. Jeszcze w lutym notowaliśmy w kraju nocą -15 st. C na południu, a na wschodzie nawet -20 st. C. Tymczasem temperatura powietrza zanotowana 28 czerwca na stacji synoptycznej w Słubicach osiągnęła 28 czerwca 40,5 st. C. Drugą najwyższą odnotowaną tego dnia temperaturę zarejestrowano w Toruniu - 40,3 st. Na Śląsku słupek rtęci wskazywał od 38 do 39 st. C. Nasz miks energetyczny oparty jest w dużej mierze na węglu. Zapytaliśmy zatem dr. hab. Stanisława Tokarskiego z Głównego Instytutu Górnictwa i Akademii Górniczo-Hutniczej o wpływ skrajnie niskich i wysokich temperatur na nasz Krajowy System Elektroenergetyczny:

Wpływ zimy na system i miks energetyczny:

– Może to zaskoczyć, ale pod względem generacji największym beneficjentem minionej zimy okazał się gaz. Udział tego paliwa w miksie wzrósł najbardziej, na co wpłynęły wówczas niskie ceny surowca. Zakładano, że gaz będzie powszechnie dostępny w dobrej cenie, i energetyka z tego skorzystała, co przy okazji obniżyło emisyjność systemu – gaz jest przecież mniej emisyjny niż węgiel. Drugim beneficjentem był już jednak węgiel kamienny. Można zaryzykować twierdzenie, że do produkcji energii elektrycznej i ciepła zużyto o około 1 do 1,5 miliona ton węgla więcej. Nie ma jeszcze ostatecznych podsumowań za ten okres, ale na pewno zadziałał tu efekt pogodowy z jednej strony oraz struktura naszych mocy wytwórczych z drugiej. Mówiąc wprost: innych jednostek po prostu nie dało się wtedy uruchomić. Minionej zimy odnawialne źródła energii, zależne od pogody, kilkukrotnie okazywały się niedyspozycyjne – zwłaszcza w grudniu i styczniu przez długi czas po prostu nie wiało i nie świeciło słońce.

Letnie upały a zagrożenie dla KSE: