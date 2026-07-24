Ocalą kopalnię od zapomnienia. KWK Dębieńsko na imponujących zdjęciach
Instytut Korfantego poddał digitalizacji fotografie kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.
fot: Adam Rostecki / Instytut Korfantego
fot: Adam Rostecki / Instytut Korfantego
Instytut Korfantego poddał digitalizacji fotografie kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.
W ramach katowickiego Instytutu Korfantego od kilku lat działa Mobilne Centrum Digitalizacji. Zajmuje się ono fotograficzną dokumentacją miejsc związanych z górnictwem, ale również wykonuje ich skany 3D. Jak poinformował Instytut, tym razem udało się opracować w ten sposób zdjęcia kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.
- Mobilna digitalizacja pozwala utrwalić takie miejsca dla przyszłych pokoleń, zanim czas nieodwracalnie zmieni ich wygląd - podkreśla Adam Rostecki z Mobilnego Centrum Digitalizacji.
Wśród zdigitalizowanych przez Mobilne Centrum Digitalizacji obiektów poprzemysłowych znajdują się kopalnie Wujek, Julian, Anna, Centrum, Bobrek, Pstrowski, Pokój, Kazimierz-Juliusz, Makoszowy, Powstańców Śląskich/Zakład Górniczy Bytom I oraz Michał / Max. Digitalizacji poddano też szyby Franciszek, Mikołaj, Ewa, Wanda, Kopernik, Bolko i Gigant. Efekty prac Instytut Korfantego publikuje w swoich mediach społecznościowych.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach rozpoczęła swoją oficjalną działalność w 1898 roku pod niemiecką nazwą Dubensko. Wokół zakładu wybudowano charakterystyczne osiedle patronackie. Po II wojnie światowej kopalnia prowadziła intensywne wydobycie węgla, którego szczyt przypadł na 1979 rok. W wyniku restrukturyzacji przemysłu wydobywczego kopalnię oficjalnie postawiono w stan likwidacji. Ostatnią tonę węgla wydobyto w 2000 roku.