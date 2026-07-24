Ocalą kopalnię od zapomnienia. KWK Dębieńsko na imponujących zdjęciach

W ramach katowickiego Instytutu Korfantego od kilku lat działa Mobilne Centrum Digitalizacji. Zajmuje się ono fotograficzną dokumentacją miejsc związanych z górnictwem, ale również wykonuje ich skany 3D. Jak poinformował Instytut, tym razem udało się opracować w ten sposób zdjęcia kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.

- Mobilna digitalizacja pozwala utrwalić takie miejsca dla przyszłych pokoleń, zanim czas nieodwracalnie zmieni ich wygląd - podkreśla Adam Rostecki z Mobilnego Centrum Digitalizacji.