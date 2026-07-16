Energetyka

O zimie myśl latem? Gaz w Europie zdrożał w tym tygodniu o ponad 10 proc. Perspektywy niewesołe

Ceny gazu w Europie rosną, a od początku tego tygodnia zwyżka notowań wynosi już ponad 10 proc. USA przeprowadziły nową serię ataków na Iran - to nie wróży rychłego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i zwiększenia dostaw surowców energetycznych z regionu - informują maklerzy.

Pap

16 lipca 2026, 16:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

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fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Ceny gazu w Europie rosną, a od początku tego tygodnia zwyżka notowań wynosi już ponad 10 proc. USA przeprowadziły nową serię ataków na Iran - to nie wróży rychłego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i zwiększenia dostaw surowców energetycznych z regionu - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 54,75 euro za MWh, po zwyżce o 0,8 proc. i wzroście wcześniej o 1,7 proc.

Od początku tygodnia gaz zdrożał już o ponad 10 proc.

Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na cele w Iranie - poinformowało w środę wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego Centralne Dowództwo USA (CENTCOM). Była to druga fala amerykańskich uderzeń na Iran tego dnia.

Dowództwo, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie, poinformowało w komunikacie, że wieczorna seria ataków na cele irańskie zakończyła się o godz. 21 czasu wschodnioamerykańskiego (o 3 nad ranem w Polsce).

Atak za atakiem

Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, stanowiska obrony przeciwlotniczej, zdolności rakietowe i bezzałogowe oraz obiekty nadzoru wybrzeża.

Celem ataków jest ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla niewinnych marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez Cieśninę Ormuz.

Wcześniej w środę siły amerykańskie przeprowadziły 90-minutową falę uderzeń na stanowiska obrony wybrzeża oraz wyrzutnie pocisków manewrujących na wyspie Wielki Tunb.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane do czasu zawarcia porozumienia przez Iran. Ponownie też zagroził atakami na elektrownie i mosty Iranu. Ataki te miałyby rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

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