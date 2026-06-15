O transformacji, terenach pogórniczych i dziedzictwie Śląska

W Rydułtowach miała miejsce II edycja wystawy fotograficznej, w tym roku pod nazwą „Ratownicy górniczy – siła współpracy, odwaga zmiany”. Wydarzenie było zrealizowane w ramach działania „Jo był uratowany”.

W Rydułtowach miała miejsce II edycja wystawy fotograficznej, w tym roku pod nazwą „Ratownicy górniczy – siła współpracy, odwaga zmiany”. Wydarzenie było zrealizowane w ramach działania „Jo był uratowany”.

Dom Orkiestry w Rydułtowach był miejscem spotkania z historią, transformacją i industrialnym dziedzictwem regionu. W dyskusji zatytułowanej „Transformacja z szacunkiem do regionu” wzięli udział m.in. Marcin Połomski, burmistrz miasta, Jarosław Zagórowskim, dyrektorem GIG-PIB oraz Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu GZM. Rozmawiano o transformacji terenów pogórniczych, nadawaniu nowych funkcji majątkowi górniczemu, odpowiedzialności za dziedzictwo Śląska i roli komunikacji w tym procesie.

Dyskusji towarzyszyła wystawa, gdzie na 20 planszach zaprezentowano ponad 50 fotografii wykonanych przy szybie Leon III, w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego ruchu Rydułtowy oraz na hałdzie Szarlota. Zdjęcia pokazują ratowników górniczych podczas codziennej służby i ćwiczeń, a jednocześnie opowiadają o transformacji naszego regionu oraz nowym życiu terenów związanych z górnictwem. Niezwykły ton i klimat wydarzenia zapewniła Orkiestra KWK Rydułtowy.