O lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej zdecydują eksperci

Bełchatów i Konin to dobre lokalizacje, ale o tym, gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa rozstrzygną eksperci - powiedział w sobotę premier Donald Tusk podczas wizyty na terenie farmy fotowoltaicznej w Kleczewie (woj. wielkopolskie). Podkreślił, że pod uwagę będą brane precyzyjne kryteria i ekspertyzy.

Bełchatów i Konin to dobre lokalizacje, ale o tym, gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa rozstrzygną eksperci - powiedział w sobotę premier Donald Tusk podczas wizyty na terenie farmy fotowoltaicznej w Kleczewie (woj. wielkopolskie). Podkreślił, że pod uwagę będą brane precyzyjne kryteria i ekspertyzy.

Tusk zapytany o to, czy elektrownia jądrowa powstanie w Koninie czy Bełchatowie ocenił, że są obie lokalizacje są dobre.

- Dobre lokalizacje pod względem geograficznym, kapitału ludzkiego, no i też okoliczności, w jakich znalazły się obie te lokalizacje poprzez fakt, że wytwarzano lub wytwarza się tutaj sporo energii konwencjonalnej - wyjaśnił premier.

Jak mówił, kiedy patrzymy na geografię, na sytuację społeczną, na potrzeby energetyczne, to obie lokalizacje są porównywalne. - Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, bo kryteria są bardzo precyzyjne i wymagające autentycznych, prawdziwych, głębokich ekspertyz, począwszy od geologicznych - zaznaczył Tusk.

Zapowiedział, że o tym, gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa rozstrzygną eksperci. - Będziemy robili to w sposób bardzo transparentny, żeby nie było wątpliwości, że są to partyjne wskazania na przykład. Te kryteria obiektywne, tak jak powiedziałem, techniczne i geologiczne, one rozstrzygną o tym, jakie to będzie miejsce - podkreślił premier.

W czerwcu Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej. Preferowane lokalizacje drugiej elektrowni to wciąż Bełchatów i Konin. Wybór partnera i technologii ma nastąpić w 2027 r., a lokalizacji - w 2028 r. Rozpoczęcie budowy drugiej elektrowni planowane jest w 2032 r. a rozpoczęcie eksploatacji jej pierwszego bloku - w 2040 r.

Sztab “Atom w Koninie“ powstał w 2025 r. Jego celem jest koordynacja i promocja Konina jako lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W skład inicjatywy weszli samorządowcy, parlamentarzyści, prezes ZE PAK i przedstawiciele świata nauki.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.