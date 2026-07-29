GAZ-SYSTEM został wyznaczony na operatora systemu przesyłowego wodoru do 2036 roku. Co więcej, jako pierwszy operator w Unii Europejskiej, uzyskał również certyfikat niezależności. Rozwój rynku wodoru w Polsce osiąga nowy etap.

GAZ-SYSTEM został wyznaczony na operatora systemu przesyłowego wodoru do 2036 roku. Co więcej, jako pierwszy operator w Unii Europejskiej, uzyskał również certyfikat niezależności. Rozwój rynku wodoru w Polsce osiąga nowy etap.

Ministerstwo Energii poinformowało, że spółka uzgodniła też Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego Wodorowego. Osiągnięte kamienie milowe wyznaczają ramy rozwoju krajowej infrastruktury wodorowej i otwierają drogę do budowy niskoemisyjnej gospodarki, której istotnym elementem będzie w przyszłości m.in. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy.

- Wodór ma potencjał, aby stać się bardzo ważnym elementem nowoczesnej gospodarki opartej na czystych technologiach, dlatego już dziś rozwijamy infrastrukturę i tworzymy stabilne, przewidywalne warunki dla rozwoju rynku tego surowca w Polsce. GAZ-SYSTEM, jako operator systemu przesyłowego wodoru, będzie odgrywał kluczową rolę w budowie tego ekosystemu. Budujemy infrastrukturę, wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne, tworzymy nowe impulsy rozwojowe dla polskiego przemysłu, zwiększamy konkurencyjność polskiej gospodarki – podkreśla Miłosz Motyka, minister energii.

Certyfikat niezależności potwierdza zgodność modelu działania GAZ-SYSTEM z krajowymi i europejskimi standardami. Spółka jako pierwszy operator sieci przesyłowej wodoru w Europie spełniła wymagania dotyczące niezależności organizacyjnej, prawnej i decyzyjnej.

Uzgodniony Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego Wodorowego na lata 2027–2036 określa kierunki budowy infrastruktury odpowiadającej na przyszłe zapotrzebowanie na wodór w Polsce i poza jej graniami.

Resort energii podkreśla, że jednym z najważniejszych projektów jest Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, który ma połączyć Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę i Niemcy. Planowana infrastruktura o długości około 2,5 tys. km ma umożliwiać przesył do 2,7 mln ton odnawialnego wodoru rocznie.

Rozwój infrastruktury wodorowej to inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne, dekarbonizację przemysłu oraz konkurencyjność polskiej gospodarki.