O bezpieczeństwie w pokopalnianej przestrzeni

W wakacyjny czwartek, 16 lipca, w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się Dzień Bezpieczeństwa.

W wakacyjny czwartek, 16 lipca, w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się Dzień Bezpieczeństwa.

Jak zapowiada Muzeum Górnictwa Węglowego, ma to być czas dobrej zabawy dla całych rodzin. Wydarzenia będą odbywać się Parku 12C, Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza oraz Parku Techniki Wojskowej.

W programie tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa znajdą się takie nowości, jak symulacja transplantacji na pluszowym misiu, sportowa strzelnica pneumatyczna czy okazja do spojrzenia na świat przez gogle VR. Z kolei w Parku Techniki Wojskowej fani motoryzacji i militariów będą mogli zobaczyć m. in. potężne wozy bojowe.