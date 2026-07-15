Po szychcie

O bezpieczeństwie w pokopalnianej przestrzeni

W wakacyjny czwartek, 16 lipca, w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się Dzień Bezpieczeństwa.

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Opracował: Robert Passia

15 lipca 2026, 20:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Guido dzien

fot: Kopalnia Guido

W Muzeum Górnictwa Węglowego będą uczyć o bezpieczeństwie.

fot: Kopalnia Guido

W wakacyjny czwartek, 16 lipca, w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się Dzień Bezpieczeństwa.

Jak zapowiada Muzeum Górnictwa Węglowego, ma to być czas dobrej zabawy dla całych rodzin. Wydarzenia będą odbywać się Parku 12C, Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza oraz Parku Techniki Wojskowej.

W programie tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa znajdą się takie nowości, jak symulacja transplantacji na pluszowym misiu, sportowa strzelnica pneumatyczna czy okazja do spojrzenia na świat przez gogle VR. Z kolei w Parku Techniki Wojskowej fani motoryzacji i militariów będą mogli zobaczyć m. in. potężne wozy bojowe.

Celem wydarzenia jest promowanie bezpieczeństwa poprzez zabawę. Służby mundurowe i ratunkowe pokażą, jak udzielać pierwszej pomocy, a w miasteczku ruchu drogowego będą uczyć zasad poruszania się po drogach.

Dzień Bezpieczeństwa w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu potrwa w godz. 12-19. Wstęp jest wolny. 

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