Pamięć i tożsamość

O Barbórce i zabrzańskich pogórniczych obiektach na spotkaniu w Senacie

W Senacie odbyło się spotkanie dotyczące polityki państwa wobec obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Robert Passia

Robert Passia

23 października 2026, 14:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Zabytkowa Kopalnia Guido

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

W Senacie odbyło się spotkanie dotyczące polityki państwa wobec obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

W wydarzeniu wzięły udział m.in. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cieńkowska i Senator Halina Bieda. Głos w dyskusji zabrał również Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Przedstawił działania, które prowadzi zabrzańska instytucja na rzecz wpisania tamtejszego pogórniczego kompleksu na Listę UNESCO. Podkreślił również, że dziedzictwo górnicze to nie tylko zabytkowe obiekty, ale historia ludzi, społeczności i wartości, które przez lata współtworzyły charakter Górnego Śląska.

Minister kultury przypomniała, że zabrzańskie poprzemysłowe obiekty znajdują się wśród instytucji przygotowywanych do nominacji (tzw. Tentative List) na Listę UNESCO. Są na niej również m.in. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Twierdza Srebrna Góra, Uzdrowisko w Ciechocinku czy Kopalnia Ropy Naftowej w Bóbrce. Minister dodała, że Krajowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego obejmuje obecnie 133 wpisy, a Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk – 19 wpisów.

„Mamy znaczące osiągnięcia na forum międzynarodowym, na Liście Reprezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO znajdują się m.in.: krakowskie szopkarstwo, polska kultura bartnicza, tradycja poloneza czy tradycja plecionkarstwa. Czekamy na kolejne osiągnięcia. Polska w tym roku uczestniczy w trzech międzynarodowych nominacjach: Barbórka i tradycje górnicze, obchody Wigilii Bożego Narodzenia i tradycyjny redyk, czyli wiosenne i jesienne przejście owiec związane z wypasem” – wyliczała Marta Cienkowska. 

Przypomnijmy, że kandydatura Zabrza na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje Kopalnię Guido, Sztolnię Królowa Luiza i Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną zarządzane przez Muzeum Górnictwa Węglowego. Decyzja o ich wpisaniu na Listę może zapaść najwcześniej w 2028 roku. Wcześniej, bo już pod koniec tego roku, należy się spodziewać rozstrzygnięcia w sprawie wpisania „Barbórki i tradycji górniczych” na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

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