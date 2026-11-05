Górnictwo

Nowy sprzęt ochronny w KGHM ZANAM. Trafił do górników z Polkowic-Sieroszowic

Pracownicy Oddziału Robót Montażowych ZG Polkowice-Sieroszowice zyskali nowoczesną ochronę dróg oddechowych.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

5 listopada 2026, 12:57
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: kghm.pl

ZG Polkowice-Sieroszowice.

fot: kghm.pl

Pracownicy Oddziału Robót Montażowych ZG Polkowice-Sieroszowice zyskali nowoczesną ochronę dróg oddechowych.

Jak informuje KGHM ZANAM, w ramach działań prewencyjnych zakupiono systemy Optrel Swiss Air, które wyposażone są w wentylator zapewniający przepływ powietrza. Sprzęt trafi do załogi Oddziału Robót Montażowych, która pracuje przy przerobie soli kamiennej na szybie SW-1 na terenie Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice. 

Praca w wyrobiskach podziemnych wiąże się z narażeniem na pyły i inne zanieczyszczenia powietrza powstające podczas procesów technologicznych. Zastosowanie nowoczesnych systemów filtrujących pozwala ograniczyć to zagrożenie, a jednocześnie ułatwia oddychanie i zwiększa wygodę podczas wielogodzinnej pracy. 

Urządzenia zostały zakupione przez KGHM ZANAM przy wsparciu finansowym Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A. 

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