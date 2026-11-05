Jak informuje KGHM ZANAM, w ramach działań prewencyjnych zakupiono systemy Optrel Swiss Air, które wyposażone są w wentylator zapewniający przepływ powietrza. Sprzęt trafi do załogi Oddziału Robót Montażowych, która pracuje przy przerobie soli kamiennej na szybie SW-1 na terenie Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice.

Praca w wyrobiskach podziemnych wiąże się z narażeniem na pyły i inne zanieczyszczenia powietrza powstające podczas procesów technologicznych. Zastosowanie nowoczesnych systemów filtrujących pozwala ograniczyć to zagrożenie, a jednocześnie ułatwia oddychanie i zwiększa wygodę podczas wielogodzinnej pracy.

Urządzenia zostały zakupione przez KGHM ZANAM przy wsparciu finansowym Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A.