Zakończył się kolejny etap przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Podróżni na stacji Katowice Ligota mogą już korzystać z nowo wybudowanego, dwukrawędziowego peronu. Udostępniono tam także nowe przejście podziemne.

Zakończył się kolejny etap przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Podróżni na stacji Katowice Ligota mogą już korzystać z nowo wybudowanego, dwukrawędziowego peronu. Udostępniono tam także nowe przejście podziemne.

Nowy peron i przejście podziemne na stacji Katowice Ligota

Nowy peron nr 3 na stacji Katowice Ligota oddano do użytku 14 czerwca 2026 r. Jest tam długa wiata, ławki, nowoczesne oświetlenie, czytelna informacja pasażerska oraz ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących.

- To nowa przestrzeń do obsługi pasażerów, która zwiększa komfort podróży i możliwości prowadzenia ruchu kolejowego na stacji – podkreślają w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe.

Na stacji Katowice Ligota udostępniono także nowe przejście podziemne, które połączyło dwie strony stacji – od ul. Panewnickiej, gdzie znajduje się Centrum Przesiadkowe Katowice Ligota, do ul. Kolejowej.

- To bezpieczniejsze i wygodniejsze połączenie dla mieszkańców oraz pasażerów, którzy mogą już korzystać z nowej trasy pod torami. Z przejścia podziemnego można bezpośrednio dostać się na nowo wybudowany peron nr 3, co ułatwia dojście do pociągów i sprawia, że korzystanie ze stacji jest jeszcze bardziej komfortowe. To kolejne widoczne efekty inwestycji, dzięki której Katowice zyskują nowocześniejszą, bardziej dostępną i sprawniejszą kolej - zaznaczają w PKP Polskie Linie Kolejowe.

Przebudowa katowickiego węzła kolejowego

Przebudowa katowickiego węzła kolejowego to jedna z największych inwestycji kolejowych na południu Polski w jej najnowszej historii. Jej wartości to około 7 mld zł, a prace prowadzone są na odcinkach Będzin – Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice, Tychy – Goczałkowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice.

Kluczowym elementem projektu jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. W tym celu ułożona zostanie dodatkowa para torów na szlaku Będzin - Katowice Piotrowice. W sumie będzie to blisko 40 km nowych torów, co pozwoli na znaczne zwiększenie przepustowości ruchu kolejowego w woj. śląskim - zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Dodatkowo, na wszystkich odcinkach, wymienionych zostanie ponad 280 km torów oraz 350 km sieci trakcyjnej. Prace mają się zakończyć w 2028 r.