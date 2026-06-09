To ma być wzmocnienie systemy ochrony ludności i zwiększenie gotowości służb. W Świętochłowicach powstanie nowy magazyn zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

To ma być wzmocnienie systemy ochrony ludności i zwiększenie gotowości służb. W Świętochłowicach powstanie nowy magazyn zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Nowy magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) powstanie przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach. Jego budowa ma się rozpocząć jeszcze w 2026 roku, a wartość inwestycji to ponad 3,1 mln zł.

Magazyn OLiOC w Świętochłwicach

Budowa magazynu jest jednym z działań realizowanych w ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Nowy obiekt umożliwi magazynowanie sprzętu i zasobów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.

- Inwestycja przyczyni się do dalszego wzmacniania systemu ochrony ludności i zwiększenia gotowości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców regionu – podkreślają w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

W 2025 roku strażacy ze Świętochłowic interweniowali 773 razy. Na terenie Świętochłowic odnotowano 681 interwencji, natomiast poza granicami miasta 92. Wśród zdarzeń na terenie miasta było:

148 pożarów

471 miejscowych zagrożeń

62 fałszywe alarmy

Rządowy program OLiOC

Rządowy program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to dokument strategiczny, który wyznacza główne kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz przygotowania kraju na sytuacje kryzysowe. Określa on również zasady i źródła finansowania przedsięwzięć z tego zakresu.

W skali kraju na realizację programu w 2026 r. przewidziano 17,2 mld zł (każdego roku to kwota nie mniejsza niż 0,3 proc. PKB). W województwie śląskim na program OLiOC zaplanowano w 2026 r. 564 mln zł, a fundusze są przeznaczane przede wszystkim na obiekty zbiorowej ochrony.

