Nowości na odcinku trasy ekspresowej S1

Wybrano ofertę firmy Trakt za 1,4 mln zł. Będą to pierwsze MOP-y na S1 na południe od Bielska-Białej. Dwa obiekty powstaną po obu stronach obecnie jednojezdniowego odcinka trasy S1, po wschodniej stronie linii kolejowej Żywiec - Zwardoń. Ich budowę zaplanowano na lata 2029-2030.

Przyszłe MOP-y będą miały miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów. Zaprojektowane mają zostać stanowiska dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym oraz miejsca, przy których znajdować się będą ładowarki (dla samochodów elektrycznych osobowych i ciężarowych). Powstaną wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidziana zostanie rezerwa terenu pod dodatkowe stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych. Ostateczna liczba miejsc parkingowych znana będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Na obu MOP-ach powstaną strefy wypoczynkowe z wiatami, ławkami i stołami, a dla najmłodszych ogrodzone place zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Planowane są toalety z prysznicami. Dla kierowców samochodów ciężarowych powstanie rampa do odśnieżania i odladzania takich pojazdów, a dla służb stanowisko do ich kontroli i ważenia. Na etapie prac projektowych analizowana ma być możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, aby obniżyć koszty eksploatacji MOP-ów. Dokumentacja ma zachowywać rezerwę terenu pod późniejszą dobudowę drugiej jezdni i uwzględniać propozycje połączenia MOP-ów z drogą ekspresową.

Wykonawca ma przygotować dokumentację niezbędną do budowy MOP-ów i uzyskać decyzje administracyjne, w tym środowiskową, aż do pozwolenia na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID). Umowa zakłada wykonanie dokumentacji projektowej (do 26 miesięcy) i wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane (siedem miesięcy). Wykonawca będzie też odpowiedzialny za pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót w oparciu o dokumentację projektową. Budowę MOP-ów na beskidzkim fragmencie S1 GDDKiA planuje obecnie na lata 2029-2030, jednak zastrzega, że dokładny termin zależy m.in. od uzyskania niezbędnych decyzji i wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.

W przetargu na zaprojektowanie tych MOP-ów wpłynęły dwie oferty. Katowicka firma Trakt wyceniła wykonanie dokumentacji na 1,4 mln zł, natomiast Value Engineering z Warszawy na niespełna 2,1 mln zł. Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach: Pyrzowice - Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bieruń - Zwardoń. Jednojezdniowe dotąd odcinki tej ekspresówki przebiegają przez Beskidy: Żywiec - Węgierska Górka i Milówka - Zwardoń. Powstający dwujezdniowy odcinek S1 od Mysłowic do Bierunia (ok. 10 km) ma zostać oddany do ruchu w III kw. 2027 r.

S1 jest drogą o kluczowym znaczeniu, częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Przedłużeniem S1 na południe jest słowacka autostrada D3, przebiegająca ze Skalitego do Żyliny, też w częściach jednojezdniowa