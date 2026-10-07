Nowoczesne pracownie OZE w bytomskim technikum

W Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu-Szombierkach oficjalnie otwarto dwie nowe pracownie zawodowe. Uczniowie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą w nich uczyć się instalowania, konserwacji i naprawy paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Uroczystość odbyła się w środę, 7 października 2026 r., a jej uczestnicy mogli zobaczyć, jakie możliwości zyskali uczniowie szkoły - informują w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

W Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu-Szombierkach oficjalnie otwarto dwie nowe pracownie zawodowe. Uczniowie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą w nich uczyć się instalowania, konserwacji i naprawy paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Uroczystość odbyła się w środę, 7 października 2026 r., a jej uczestnicy mogli zobaczyć, jakie możliwości zyskali uczniowie szkoły - informują w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Szkoła z renomą

ZST należy do bytomskich placówek, których absolwenci rzadko mają problem ze znalezieniem pracy. Szkoła regularnie zajmuje pierwsze miejsce w mieście w rankingu szkół średnich Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy", legitymuje się tytułem Srebrnej Szkoły i może pochwalić się wysoką zdawalnością matur.

– Sukcesy uczniów są efektem starań szkoły, by nie tylko dopasować ofertę edukacyjną do współczesnych realiów na rynku zatrudnienia, ale też zapewnić przyszłym fachowcom nowoczesne zaplecze do praktycznej nauki zawodu. A takie bez wątpienia są nowo otwarte szkolne pracownie zawodowe – podkreślił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Zawody, na które jest popyt

Szkoła kształci techników informatyków, mechatroników, programistów, geodetów, ekonomistów oraz techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To właśnie ostatni z kierunków zyskał na nowej inwestycji.

– Klasy o profilu OZE funkcjonują w naszej szkole już około 12 lat, a absolwenci kończący ten kierunek mają szerokie perspektywy zatrudnienia – mówi Artur Lubos, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

Gruntowna modernizacja

Prace prowadzono w ramach unijnego projektu „Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych". Kompleksowo zmodernizowano pomieszczenia pracowni, w tym zaplecze gospodarcze i warsztatowe. Wykonano m.in. rozbiórkę i odtworzenie posadzek, wymianę tynków i stolarki oraz demontaż dotychczasowych instalacji i zbudowanie nowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami powstała pochylnia, a wejście do budynku zostało przebudowane. Koszt tej części inwestycji przekroczył 2,3 mln zł.

Sprzęt na miarę współczesnych wymagań

Sale wyposażono w zgrzewarkę elektrooporową i spawarkę do rur, które pozwalają ćwiczyć trwałe łączenie nowoczesnych instalacji z tworzyw sztucznych. To umiejętność kluczowa przy budowie sieci zewnętrznych, w tym dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła. Uczniowie mają też do dyspozycji zamrażarkę do rur, dzięki której mogą ćwiczyć szybkie naprawy i modyfikacje działających instalacji sanitarnych i grzewczych bez spuszczania wody.

– Pracownie zostały pomyślane tak, żeby można było przeprowadzić w nich część teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dzięki nowym pracowniom wyposażonym w system nawiewno-wywiewny z rekuperacją zajęcia montażowe i spawalnicze będą mogły odbywać się w bezpiecznych warunkach – wyjaśnia dyrektor szkoły.

Na wyposażeniu znalazły się również wózki narzędziowe, zaciskarki do precyzyjnego łączenia rur w systemach ciśnieniowych, zasilacze laboratoryjne i multimetry cyfrowe. Dzięki nim uczniowie mogą bezpiecznie badać parametry elektryczne, symulować pracę paneli fotowoltaicznych oraz uczyć się diagnostyki i programowania systemów automatyki budynkowej. Zakupiony sprzęt kosztował około 200 tys. zł.

Finansowanie

Zadanie dofinansowano ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), w ramach Priorytetu FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację, Działania FESL.10.14 – Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Wartość całego projektu, który obejmuje także modernizację pracowni zawodowej w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół, wynosi 5 803 516,94 zł. Na tę kwotę składają się: