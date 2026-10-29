Kraj i Świat

Nowe życie Szybu Krystyna. Widać już efekty prac

Trwa rewitalizacja zabytkowego Szybu Krystyna w Bytomiu. Po trzech stronach obiektu zamontowano już rusztowania.

Robert Passia

Robert Passia

29 października 2026, 12:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Bytom

Szyb Krystyna przechodzi rewitalizację.

fot: UM Bytom

Trwa rewitalizacja zabytkowego Szybu Krystyna w Bytomiu. Po trzech stronach obiektu zamontowano już rusztowania.

Rewitalizacja Szybu Krystyna w Bytomiu rozpoczęła się w sierpniu. Zabytkowy obiekt był częścią zlikwidowanej w latach 90. XX wieku kopalni Szombierki. Za koncepcje rewitalizacji szybu, którego właścicielem jest firma Multi Polymers, odpowiada bytomska pracownia architektoniczna Medusa Group. Zgodnie z projekem, dolna przestrzeń wieży szybowej ma służyć organizacji konferencji i wydarzeń kulturalnych.

Wykonawcą pierwszego etapu rewitalizacji obiektu jest firma Dominex ze Świętochłowic. Prace zakładają m. in. wymianę pokrycia dachowego wzmocnienie jej szkieletu konstrukcyjnego, osadzenie nowych okien oraz renowację ceglanej elewacji. Rozpoczęty w sierpniu pierwszy etap rewitalizacji ma się zakończyć w ciągu roku.

Aktualne efekty prac można śledzić m. in. w mediach społecznościowych bytomskiego urzędu miasta. Zdjęcia z ostatnich dni pokazują, że po południowej, wschodniej i zachodniej stronie Szybu Krystyna pojawiły się już zielone rusztowania.

 

Szyb Krystyna wybudowano w latach 1927–1929 według projektu architekta Emila i Georga Zillmannów. Obiekt wyróżnia się modernistyczna konstrukcją z ceglaną fasadą, stalowym szkieletem oraz dużymi oknami. Po likwidacji KWK Szombierki w 2004 roku, szyb został wpisany do rejestru zabytków.

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