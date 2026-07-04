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Nowe zasady naliczania stażu pracy w PGG. Jak wpłyną na Kartę Górnika i nagrodę jubileuszową?

- W związku z nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie we wrześniu 2025 roku i przewiduje zaliczanie do stażu pracy m.in. okresów wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej oraz innych okresów aktywności zawodowej wskazanych w ustawie, Polska Grupa Górnicza S.A. podjęła działania dostosowujące wewnętrzne zasady obowiązujące w spółce - poinformowała PGG.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

4 lipca 2026, 09:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Obecnie w PGG trwa proces aktualizacji stażu pracy pracowników, którzy dostarczyli wymagane dokumenty

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

- W związku z nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie we wrześniu 2025 roku i przewiduje zaliczanie do stażu pracy m.in. okresów wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej oraz innych okresów aktywności zawodowej wskazanych w ustawie, Polska Grupa Górnicza S.A. podjęła działania dostosowujące wewnętrzne zasady obowiązujące w spółce - poinformowała PGG.

Jak przypominają przedstawiciele PGG, do tej pory część rozwiązań wynikających z nowelizacji nie miała charakteru obligatoryjnego, ponieważ w spółce funkcjonują odrębne regulacje wewnętrzne dotyczące uprawnień pracowniczych zależnych od stażu pracy.

- Mając jednak na uwadze potrzebę jednolitego i przejrzystego uregulowania tej kwestii, zarząd oraz organizacje związkowe działające w spółce zawarły stosowne porozumienie - przekazali przedstawiciele PGG.

Na podstawie wspomnianego porozumienia okresy aktywności zawodowej wskazane w ustawie mogą zostać zaliczone pracownikom PGG nie tylko do ogólnego stażu pracy, ale również do uprawnień pracowniczych zależnych od stażu pracy, takich jak:

  • nagroda jubileuszowa,

  • Karta Górnika,

  • odprawa emerytalna.

Obecnie w spółce trwa proces aktualizacji stażu pracy pracowników, którzy dostarczyli wymagane dokumenty. Dane te są wprowadzane i weryfikowane w systemie kadrowo-płacowym.

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Karta Górnika staż pracy pgg nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna

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