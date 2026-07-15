Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródła energii. Jak informują w Ministerstwie Klimatu i Środowiska proponowane rozwiązania przyspieszą rozwój odnawialnych źródeł energii, ułatwią realizację inwestycji, zwiększą produkcję biometanu i biogazu oraz wprowadzą korzystne zmiany dla prosumentów, spółdzielni energetycznych i inwestorów.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródła energii. Jak informują w Ministerstwie Klimatu i Środowiska proponowane rozwiązania przyspieszą rozwój odnawialnych źródeł energii, ułatwią realizację inwestycji, zwiększą produkcję biometanu i biogazu oraz wprowadzą korzystne zmiany dla prosumentów, spółdzielni energetycznych i inwestorów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD332), przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, został przyjęty przez Radę Ministrów we wtorek, 14 lipca 2026 r.

Większe wsparcie dla biometanu, biogazu i biogazu rolniczego

Jak podkreślają w MKiŚ najważniejszym elementem projektu jest wprowadzenie aukcyjnego systemu wsparcia dla instalacji wytwarzających biometan o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW. Aukcje przeprowadzać będzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

- Projektowane przepisy umożliwią również łączenie wsparcia operacyjnego ze wsparciem inwestycyjnym zgodnie z zasadami pomocy publicznej – informuje w komunikacie MKiŚ.

Nowelizacja przepisów przewiduje także określenie zasad funkcjonowania gazociągów bezpośrednich służących do przesyłu biogazu, biogazu rolniczego i biometanu. Rozwiązanie to – jak zaznaczają w MKiŚ - zwiększy możliwości wykorzystania tych paliw również poza miejscem ich wytwarzania.

Usprawnienie inwestycji w farmy wiatrowe

Projekt zmian zawiera także rozwiązania porządkujące proces przygotowania inwestycji związanych z lądową energetyką wiatrową. Nowe przepisy doprecyzowują zasady lokalizowania takich instalacji również na podstawie zintegrowanego planu inwestycyjnego. W projekcie ujednolicono także zasady konsultacji społecznych z przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego.

Korzystniejsze rozwiązania dla prosumentów i spółdzielni energetycznych

Projekt przewiduje zmiany ułatwiające wykorzystywanie magazynów energii przez prosumentów. Moc magazynu energii (przy spełnieniu określonych warunków) nie będzie wliczana do mocy zainstalowanej mikroinstalacji.

- Pozwoli to na stosowanie większych magazynów energii i zwiększenie autokonsumpcji energii wyprodukowanej na własne potrzeby. Nowelizacja doprecyzowuje zasady prezentowania informacji na fakturach prosumenckich oraz rozliczania depozytu prosumenckiego po zmianie sprzedawcy energii – informują w MKiŚ.

Projekt usprawnia także funkcjonowanie spółdzielni energetycznych – dodają w ministerstwie - w szczególności w zakresie udostępniania danych pomiarowych oraz współpracy ze sprzedawcami energii.

Bardziej efektywne systemy wsparcia OZE

Nowelizacja przepisów przewiduje także szereg zmian zwiększających efektywność systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Jak informują w MKiŚ obejmują one m.in. korzystniejsze rozwiązania dla zmodernizowanych instalacji OZE oraz możliwość uwzględniania energii wyprodukowanej w okresach cen ujemnych przy rozliczeniach w systemie aukcyjnym. Nowelizacja wprowadza również zmiany porządkujące i doprecyzowujące obowiązujące przepisy, w tym dotyczące definicji instalacji OZE, magazynowania ciepła i chłodu oraz zasad certyfikacji instalatorów.