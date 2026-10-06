Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej zakupi cztery specjalistyczne pojazdy komunalne oraz beczkę asenizacyjną dzięki pożyczce w wysokości 2,685 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycja, której realizacja ma zakończyć się do 31 marca 2027 r., pozwoli zastąpić wysłużony tabor nowymi samochodami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6.

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej zakupi cztery specjalistyczne pojazdy komunalne oraz beczkę asenizacyjną dzięki pożyczce w wysokości 2,685 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycja, której realizacja ma zakończyć się do 31 marca 2027 r., pozwoli zastąpić wysłużony tabor nowymi samochodami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6.

Szczegóły inwestycji i zakres zakupu

W ramach przedsięwzięcia pt. „Zakup czterech specjalistycznych pojazdów komunalnych służących realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami” ZGO S.A. kupi:

cztery pojazdy z zabudową hakową do transportu odpadów komunalnych, w tym odpadów z selektywnej zbiórki,

beczkę asenizacyjną kompatybilną z zabudową hakową, przeznaczoną do transportu odcieków ze składowiska oraz osadów z podczyszczalni odcieków zakładu.

Pojazdy będą wykorzystywane do sprawniejszego transportu odpadów i zagospodarowania odcieków oraz osadów powstających w procesach prowadzonych na terenie ZGO w Bielsku-Białej.

Finansowanie i podpisana umowa

Na realizację zadania WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy 2 685 800 zł w formie pożyczki, która w pełni pokryje koszty inwestycji. Umowę w tej sprawie podpisali Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach, oraz Marcin Szarek, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

Korzyści środowiskowe i operacyjne

Nowe pojazdy zastąpią starsze, mniej efektywne ekologicznie samochody, co przełoży się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń związanych z eksploatacją floty. Wszystkie nowe pojazdy będą spełniały obowiązującą normę emisji spalin EURO 6.

Modernizacja taboru ma również poprawić efektywność środowiskową i operacyjną gospodarki odpadami w Bielsku-Białej, umożliwiając sprawniejszą realizację zadań transportowych oraz zagospodarowanie odcieków i osadów.

Harmonogram

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31 marca 2027 roku. Inwestycja jest kolejnym przykładem wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach na rozwój nowoczesnej i bardziej przyjaznej środowisku gospodarki odpadami w województwie śląskim.

WFOŚiGW w Katowicach prowadzi ciągły nabór wniosków na zakup sprzętu i pojazdów komunalnych do gospodarki odpadami (obszar OZ 1.6), co umożliwia przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o pożyczki na tego typu zadania.