Ekoprofity

Nowe śmieciarki z finansowaniem WFOŚiGW w Katowicach. ZGO Bielsko-Biała unowocześnia flotę

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej zakupi cztery specjalistyczne pojazdy komunalne oraz beczkę asenizacyjną dzięki pożyczce w wysokości 2,685 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycja, której realizacja ma zakończyć się do 31 marca 2027 r., pozwoli zastąpić wysłużony tabor nowymi samochodami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

6 października 2026, 10:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

ZGO Bielsko-Biała z dofinansowaniem WFOŚiGW w Katowicach

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej zakupi cztery specjalistyczne pojazdy komunalne oraz beczkę asenizacyjną dzięki pożyczce w wysokości 2,685 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycja, której realizacja ma zakończyć się do 31 marca 2027 r., pozwoli zastąpić wysłużony tabor nowymi samochodami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6.

Szczegóły inwestycji i zakres zakupu

W ramach przedsięwzięcia pt. „Zakup czterech specjalistycznych pojazdów komunalnych służących realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami” ZGO S.A. kupi:

  • cztery pojazdy z zabudową hakową do transportu odpadów komunalnych, w tym odpadów z selektywnej zbiórki,
  • beczkę asenizacyjną kompatybilną z zabudową hakową, przeznaczoną do transportu odcieków ze składowiska oraz osadów z podczyszczalni odcieków zakładu.

Pojazdy będą wykorzystywane do sprawniejszego transportu odpadów i zagospodarowania odcieków oraz osadów powstających w procesach prowadzonych na terenie ZGO w Bielsku-Białej.

Finansowanie i podpisana umowa

Na realizację zadania WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy 2 685 800 zł w formie pożyczki, która w pełni pokryje koszty inwestycji. Umowę w tej sprawie podpisali Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach, oraz Marcin Szarek, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

Korzyści środowiskowe i operacyjne

Nowe pojazdy zastąpią starsze, mniej efektywne ekologicznie samochody, co przełoży się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń związanych z eksploatacją floty. Wszystkie nowe pojazdy będą spełniały obowiązującą normę emisji spalin EURO 6.

Modernizacja taboru ma również poprawić efektywność środowiskową i operacyjną gospodarki odpadami w Bielsku-Białej, umożliwiając sprawniejszą realizację zadań transportowych oraz zagospodarowanie odcieków i osadów.

Harmonogram

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31 marca 2027 roku. Inwestycja jest kolejnym przykładem wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach na rozwój nowoczesnej i bardziej przyjaznej środowisku gospodarki odpadami w województwie śląskim.

WFOŚiGW w Katowicach prowadzi ciągły nabór wniosków na zakup sprzętu i pojazdów komunalnych do gospodarki odpadami (obszar OZ 1.6), co umożliwia przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o pożyczki na tego typu zadania.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Powiązane tematy:

wfośigw w katowicach bielsko-biała ZGO w Bielsku-Białej mateusz pindel

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

EkoObiektyw

Nowe Ekopracownie w województwie śląskim. Uczniowie będą uczyć się ekologii w praktyce

W kolejnych szkołach województwa śląskiego otwarto Zielone Pracownie i Ekopracownie pod chmurką. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczniowie z Sośnicowic, Mikołowa, Żywca i Raciborza zyskali nowe miejsca do nauki przyrody, ekologii i geografii poprzez doświadczenie.

Z myślą o środowisku

Program Mikroretencja na fali. W Śląskiem wpłynęło już ponad 1700 wniosków

Mieszkańcy województwa śląskiego coraz chętniej inwestują w domowe systemy retencji wody. Od startu naboru w programie Mikroretencja wpłynęło 1720 wniosków o łącznej wartości ponad 12 mln zł - informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z myślą o środowisku

NFOŚiGW zwiększa wsparcie na efektywność energetyczną. Ruszają inwestycje w komendach, urzędach i uczelniach

Prawie 852 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na poprawę efektywności energetycznej w 75 obiektach użyteczności publicznej w całej Polsce. Dzięki zwiększonemu budżetowi programu FENX.01.01 termomodernizację przejdą m.in. komendy policji i straży pożarnej, urzędy, uczelnie oraz szpitale, co ma przełożyć się na niższe rachunki za energię i mniejszą emisję CO₂.

EkoObiektyw

Wielki finał „Ekoprzedszkolaka 2026”. 75 przedszkoli z dotacjami na zielone przestrzenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach podsumował pierwszą, pilotażową edycję konkursu „Ekoprzedszkolak”. Do projektu zgłosiło się 141 placówek, a dofinansowanie otrzymało 75 przedszkoli samorządowych z całego województwa śląskiego.