Nowe MOP-y Rudno i Grojec otwarte dla kierowców na autostradzie A4

Kierowcy podróżujący autostradą A4 Katowice - Kraków mogą już korzystać z dwóch nowych Miejsc Obsługi Podróżnych - Rudno i Grojec. Obiekty wyposażono w parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zaplecze sanitarne oraz strefy odpoczynku. Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi około 60 mln zł netto.

Kierowcy podróżujący autostradą A4 Katowice - Kraków mogą już korzystać z dwóch nowych Miejsc Obsługi Podróżnych - Rudno i Grojec. Obiekty wyposażono w parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zaplecze sanitarne oraz strefy odpoczynku. Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi około 60 mln zł netto.

– Zakończenie zasadniczych prac na głównej jezdni i budowy nowych MOP-ów to ważne etapy przygotowań do końca koncesji. Wchodzimy w finalną fazę realizacji kontraktu, w której obok zapewnienia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania autostrady kluczowe znaczenie ma przygotowanie procesu przekazania infrastruktury stronie publicznej. Prowadzimy go we współpracy z właściwymi instytucjami, w duchu wzajemnego poszanowania, dialogu i dobrej współpracy. Naszym celem jest sprawne przeprowadzenie tego procesu z uwzględnieniem interesu publicznego i ciągłości funkcjonowania infrastruktury – powiedział Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrady S.A.

MOP Grojec, zlokalizowany przy jezdni w kierunku Katowic, został otwarty w czwartek 29 października, a MOP Rudno, przy jezdni w kierunku Krakowa – w piątek 30 października. Budowa obu obiektów rozpoczęła się 1 sierpnia 2025 r.

Inwestycja zwiększa dostępność infrastruktury odpoczynku dla kierowców na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice–Kraków. Obejmuje nie tylko nowe miejsca parkingowe, ale również zaplecze sanitarne, strefy wypoczynku oraz modernizację odwodnienia sąsiadujących odcinków autostrady.

Nowe parkingi

Na MOP Rudno przygotowano 95 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym cztery dla osób z niepełnosprawnościami, 30 miejsc dla samochodów ciężarowych oraz 10 dla autobusów.

Na MOP Grojec dostępnych jest 98 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami, 49 miejsc dla samochodów ciężarowych oraz 14 dla autobusów.

Na obu obiektach znajdują się również miejsca postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz stanowiska przeznaczone do obsługi autobusów i potrzeb służb związanych z funkcjonowaniem autostrady.

Miejsca odpoczynku

Każdy z nowych MOP-ów wyposażono w budynek sanitarny z toaletami dla kobiet i mężczyzn, toaletą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczeniem do karmienia i przewijania dzieci. Na terenie każdego obiektu powstała również strefa odpoczynku z sześcioma wiatami piknikowymi wyposażonymi w zestawy stołów i ławek. Infrastrukturę uzupełniają oświetlenie i monitoring.

W ramach inwestycji zmodernizowano także istniejący system odwodnienia autostrady na odcinkach sąsiadujących z nowymi MOP-ami. Zadbano również o zieleń. Łącznie na terenie obu obiektów posadzono 814 drzew – 573 liściaste i 241 iglastych – oraz 1114 krzewów, w tym 1050 liściastych i 64 iglaste.

Budowa MOP-ów Rudno i Grojec to jedno z ostatnich dużych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Stalexport Autostradę Małopolską przed zakończeniem koncesji na zarządzanie odcinkiem A4 Katowice–Kraków w marcu 2027 r.

MOP Rudno dysponuje:

> 95 miejscami dla samochodów osobowych, w tym czterema dla osób z niepełnosprawnościami,

> 30 miejscami dla samochodów ciężarowych,

> 10 dla autobusów.

W MOP-ie Grojec przygotowano:

> 98 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami,

> 49 miejsc dla samochodów ciężarowych,

> 14 dla autobusów.

Zakończono również zasadnicze prace związane z modernizacją nawierzchni na koncesyjnym odcinku autostrady. Wartość kontraktu wynosi 467 mln zł. Umowę dotyczącą wymiany nawierzchni głównych jezdni autostrady A4 Katowice–Kraków zawarto 5 czerwca 2023 roku. Zakres robót obejmował kompleksową wymianę warstwy ścieralnej na obu jezdniach całego odcinka objętego koncesją. Łączna długość modernizowanych jezdni wynosi około 120 km. Prace obejmowały ponadto odtworzenie oznakowania poziomego i inne roboty towarzyszące wymianie nawierzchni.

W ramach kontraktu przeprowadzono również prace remontowe na 30 obiektach mostowych, zarówno znajdujących się w ciągu autostrady, jak i przebiegających nad nią, oraz remonty elementów odwodnienia. Zakończenie tych prac oznacza, że na głównej trasie autostrady nie będą już prowadzone prace powodujące zwężenia jezdni ani ograniczenia przepustowości. Natomiast od 3 listopada do 16 listopada br. prace będą prowadzone już wyłącznie na placu poboru opłat w Balicach, gdzie sukcesywnie zamykane będą poszczególne pasy poboru opłat w obu kierunkach.

- Prowadzimy prace związane z przekazaniem autostrady stronie publicznej. Proces ten przebiega sprawnie i profesjonalnie, w ścisłej współpracy z właściwymi instytucjami. Zależy nam, aby przekazanie infrastruktury odbyło się w sposób uporządkowany, z poszanowaniem wszystkich wymogów i z zapewnieniem ciągłości jej funkcjonowania. Wieloletnie zarządzanie A4 Katowice–Kraków, obejmujące utrzymanie trasy, modernizacje i realizację kolejnych inwestycji, pokazuje, jak skutecznie można łączyć odpowiedzialność za bieżące funkcjonowanie infrastruktury z jej rozwojem. Chcemy, aby również sam proces przekazania autostrady był potwierdzeniem tego standardu – dodaje Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrady.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. jest częścią włoskiej grupy kapitałowej Mundys. Spółka koncentruje swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej, realizując te zadania przez podmioty Stalexport Autostrada Małopolska i VIA4. Firma zajmuje się także wynajmem powierzchni biurowych w budynku w Katowicach, którego jest współwłaścicielem.