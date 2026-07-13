Nowe kierunki z Pyrzowic. Zimą polecimy w ciepłe rejony

W nadchodzącym sezonie zimowym z katowickiego lotniska będzie można polecieć w czterech nowych kierunkach.

Z Pyrzowic będzie można regularnie latać m. in. do Egiptu.

W nadchodzącym sezonie zimowym z katowickiego lotniska będzie można polecieć w czterech nowych kierunkach.

Uruchomienie nowych kierunków z katowickiego lotniska zapowiada linia Wizz Air. Węgierski tani przewoźnik zapowiada cztery nowości, z czego trzy dotyczą rejsów do Egiptu, a jednym nowym kierunkiem będzie włoski Turyn. W rozkładzie lotów znajdą się:

Hurghada (od 26 października 2026. Loty w poniedziałki, wtorki i piątki)

Marsa Alam (od 26 października 2026. Loty w poniedziałki, środy i piątki)

Szarm el-Szejk (od 27 października 2026. Loty we wtorki i soboty)

Turyn (od 16 stycznia 2027. Loty w soboty)

Do tej pory rejsy do Egiptu z lotniska w Pyrzowicach dostępne były tylko w ruchu czarterowym. Od najbliższej jesieni będą to już loty regularne.