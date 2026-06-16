Nowe drogi rowerowe w Katowicach. Mieszkańcy wybrali, miasto realizuje

W Katowicach ruszają kolejne inwestycje rowerowe. Nowe drogi dla jednośladów powstaną na osiedlach Tysiąclecia i Paderewskiego, a oba projekty zostały wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. - Ich realizacja przyczyni się do zwiększenia spójności sieci tras rowerowych w mieście oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – podkreślają w Urzędzie Miasta Katowice.

W Katowicach ruszają kolejne inwestycje rowerowe. Nowe drogi dla jednośladów powstaną na osiedlach Tysiąclecia i Paderewskiego, a oba projekty zostały wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. - Ich realizacja przyczyni się do zwiększenia spójności sieci tras rowerowych w mieście oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – podkreślają w Urzędzie Miasta Katowice.

Kolejny odcinek drogi rowerowej na Tysiącleciu

Na osiedlu Tysiąclecia w poniedziałek, 15 czerwca 2026 r., rozpoczęły się prace związane realizacją zadania „Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade”. Inwestycja obejmie budowę około 180-metrowego odcinka drogi dla rowerów, przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz wykonanie oznakowania.

W katowickim magistracie zaznaczają, że realizacja zadania poprawi ciągłość infrastruktury rowerowej w tej części miasta i ułatwi mieszkańcom codzienne przemieszczanie się rowerem. Roboty będą prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego i pieszego, a w trakcie ich realizacji mogą występować lokalne zawężenia.

Wykonawcą zadania została firma ZRDiTZ ROMUS z Katowic. Wartość inwestycji wynosi blisko 346 tys. zł brutto. Zakończenie prac planowane jest w ciągu około 50 dni od rozpoczęcia robót, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

– Systematycznie rozwijamy infrastrukturę rowerową w Katowicach, dbając zarówno o realizację dużych inwestycji, jak i mniejszych zadań zgłaszanych przez mieszkańców. To właśnie takie projekty pozwalają eliminować brakujące fragmenty sieci, poprawiając komfort i bezpieczeństwo codziennych podróży rowerem – podkreśla Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Nowa droga rowerowa przy ul. Sikorskiego

Kolejna taka inwestycja realizowana przez katowickim MZUiM to budowa drogi

dla rowerów wzdłuż ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Granicznej do ul. Paderewskiego - rozpoczęcie robót zaplanowano na 22 czerwca 2026 r. Zadanie obejmie budowę około 320-metrowego odcinka drogi dla rowerów wraz z przebudową istniejących ciągów pieszych oraz wykonaniem nowego oznakowania.

Przewidziano również budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie Urzędu Skarbowego oraz wyniesionej tarczy skrzyżowania z ul. Paderewskiego. Dodatkowo wykonana zostanie korekta szerokości jezdni, poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jak informują w Urzędzie Miasta Katowice prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego, jednak kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi utrudnieniami. W pierwszym etapie robót realizowane będą prace na odcinku od ul. Granicznej do wjazdu do Urzędu Skarbowego. Oznacza to czasowe wyłączenie z użytkowania części miejsc parkingowych objętych pierwszym etapem inwestycji.

- Docelowo sposób parkowania przy ul. Sikorskiego nie ulegnie zmianie i nadal będzie odbywał się prostopadle do jezdni. Ze względu na budowę drogi rowerowej oraz opaski bezpieczeństwa na odcinku od wjazdu do Urzędu Skarbowego do ul. Paderewskiego parkingi zostaną przesunięte w głąb jezdni, która zostanie zawężona do 5 metrów. W związku z budową wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wyniesionego skrzyżowania liczba miejsc parkingowych zmniejszy się o około osiem. Wynika to również z obowiązujących przepisów określających minimalne odległości miejsc postojowych od przejść dla pieszych – dodają urzędnicy z Katowic.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, została firma DIORYT z Katowic. Wartość zadania wynosi około 1,23 mln zł brutto, a zakończenie prac planowane jest w ciągu około 100 dni od ich rozpoczęcia, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Ponad 200 km tras rowerowych w Katowicach

W katowickim Urzędzie Miasta podkreślają, że rozbudowa infrastruktury rowerowej pozostaje jednym z elementów działań miasta na rzecz zrównoważonej mobilności. Wyliczają, że Katowice dysponują obecnie siecią liczącą ponad 200 kilometrów tras rowerowych, obejmujących drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe oraz trasy rekreacyjne prowadzące przez parki i tereny zielone.