Autonomiczne rakietowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barracuda-500M będą montowane i produkowane w Polsce. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ S.A.), Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (WZL 2) oraz amerykańska firma Anduril Industries w poniedziałek, 6 lipca 2026 r., podpisały porozumienie w tej sprawie.

Autonomiczne rakietowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barracuda-500M będą montowane i produkowane w Polsce. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ S.A.), Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (WZL 2) oraz amerykańska firma Anduril Industries w poniedziałek, 6 lipca 2026 r., podpisały porozumienie w tej sprawie.

Dzięki partnerstwu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i firmy Anduril Industries powstanie jedna z pierwszych w Europie wielkoskalowych linii produkcyjnych nowej generacji tanich i skalowalnych systemów uzbrojenia, jakimi są pociski Barracuda-500M. Można je szybko produkować, wdrażać w dużych ilościach oraz uzupełniać w tempie odpowiadającym dynamice współczesnego pola walki. Jak podkreślają w PGZ współpraca z amerykańską firmą stworzy nowe możliwości dla reindustrializacji sektora obronnego na kontynencie oraz zapewni Polsce zdolności produkcyjne w zakresie precyzyjnych środków rażenia, których kraj obecnie potrzebuje.

– Chciałbym pogratulować naszym partnerom z Anduril. Dokonaliście prawidłowego wyboru wskazując na Polskę, na Polską Grupę Zbrojeniową, na Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 – powiedział podczas podpisywania porozumienia premier Donald Tusk.

Jak tłumaczą w PGZ na mocy umowy o współpracy, rozwijającej postanowienia porozumienia podpisanego w październiku 2025 roku, wchodząca w skład Grupy PGZ spółka WZL-2 oraz Anduril będą produkować tysiące systemów SLB-500M. W kolejnych etapach projektu PGZ i Anduril będą stopniowo zwiększać udział lokalnych dostawców, włączając coraz więcej polskich i europejskich komponentów.

Celem jest stworzenie polskiej wersji Barracudy

Celem jest stworzenie polskiej wersji Barracudy jako produktu w większości wytwarzanego w Europie i zgodnego z wymogami programu SAFE – zaznaczają w PGZ. I dodają, że Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 stanową strategiczny element przedsięwzięcia. Bydgoszcz, określana mianem „stolicy NATO w Polsce” ze względu na swoje znaczenie dla szkolenia wojskowego oraz rozwinięty przemysł obronny, dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników sektora produkcyjnego i logistycznego.

– Umowa o współpracy z firmą Anduril, stanowi przełom zarówno dla naszej obronności, jak i dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest również milowym krokiem w rozwoju kompetencji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Razem z naszym amerykańskim partnerem, w krótkim czasie będziemy w stanie wyprodukować i dostarczyć kilka tysięcy niskokosztowych, a jednocześnie zaawansowanych technologicznie, autonomicznych rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu systemu Barracuda. To zupełnie nowy obszar w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i liczymy na pozytywne zainteresowanie naszym nowym produktem, również ze strony innych rynków – powiedział prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz.

Prezes PGZ dodał, że tworzą zdolności produkcyjne oraz określają ścieżkę rozwoju technologicznego dla pocisków, które mogą stanowić ważny element polskiego bezpieczeństwa poprzez odstraszanie i rażenie na duże odległości. Podkreślił, że dodatkowym wymiarem współpracy będzie udział spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w rozwoju pocisków, w tym w ich polonizacji i europeizacji. Dodał, że podpisana umowa pokazuje także, jak ważna dla PGZ jest współpraca z amerykańskim przemysłem obronnym.

– Przyszłość odstraszania należy do państw, które potrafią szybko, tanio i w odpowiedniej skali wytwarzać zaawansowane zdolności wojskowe – powiedział Brian Moran, wiceprezes Anduril odpowiedzialny za Europę. – Uruchamiając produkcję Barracudy w Polsce, wraz z PGZ, pomagamy budować europejską bazę przemysłową zdolną do uzupełniania zapasów precyzyjnych środków rażenia w tempie odpowiadającym współczesnym potrzebom operacyjnym. Jednocześnie wykonujemy istotny krok w kierunku transformacji przemysłu obronnego na kontynencie – dodał.

Surface-Launched Barracuda-500M

Surface-Launched Barracuda-500M jest sprawdzoną i cieszącą się dużym zainteresowaniem odpowiedzią na wyzwania sojuszników związane z produkcją amunicji i uzbrojenia - zaznaczają w PGZ. W maju bieżącego roku Departament Wojny Stanów Zjednoczonych ogłosił zawarcie umowy ramowej z firmą Anduril w celu szybkiego zwiększenia skali produkcji systemu SLP-500M.

Pocisk SLB-500M został zaprojektowany do skutecznego zwalczania szerokiego spektrum celów lądowych i morskich. Jest wyposażony w głowicę bojową o masie 100 funtów (około 45 kg) i oferuje zasięg przekraczający 500 mil morskich (ponad 925 km). System Barracuda został opracowany z myślą o produkcji wielkoseryjnej dzięki uproszczonej architekturze, odporności łańcucha dostaw oraz wykorzystaniu standardowych procesów i narzędzi produkcyjnych.