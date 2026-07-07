Nowa era odstraszania. Polska uruchomi produkcję autonomicznych pocisków Barracuda
Autonomiczne rakietowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barracuda-500M będą montowane i produkowane w Polsce. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ S.A.), Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (WZL 2) oraz amerykańska firma Anduril Industries w poniedziałek, 6 lipca 2026 r., podpisały porozumienie w tej sprawie.
fot: PGZ
Rakietowe pociski Barracuda-500M będą montowane i produkowane w Polsce
fot: PGZ
Autonomiczne rakietowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barracuda-500M będą montowane i produkowane w Polsce. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ S.A.), Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (WZL 2) oraz amerykańska firma Anduril Industries w poniedziałek, 6 lipca 2026 r., podpisały porozumienie w tej sprawie.
Dzięki partnerstwu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i firmy Anduril Industries powstanie jedna z pierwszych w Europie wielkoskalowych linii produkcyjnych nowej generacji tanich i skalowalnych systemów uzbrojenia, jakimi są pociski Barracuda-500M. Można je szybko produkować, wdrażać w dużych ilościach oraz uzupełniać w tempie odpowiadającym dynamice współczesnego pola walki. Jak podkreślają w PGZ współpraca z amerykańską firmą stworzy nowe możliwości dla reindustrializacji sektora obronnego na kontynencie oraz zapewni Polsce zdolności produkcyjne w zakresie precyzyjnych środków rażenia, których kraj obecnie potrzebuje.
– Chciałbym pogratulować naszym partnerom z Anduril. Dokonaliście prawidłowego wyboru wskazując na Polskę, na Polską Grupę Zbrojeniową, na Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 – powiedział podczas podpisywania porozumienia premier Donald Tusk.
Jak tłumaczą w PGZ na mocy umowy o współpracy, rozwijającej postanowienia porozumienia podpisanego w październiku 2025 roku, wchodząca w skład Grupy PGZ spółka WZL-2 oraz Anduril będą produkować tysiące systemów SLB-500M. W kolejnych etapach projektu PGZ i Anduril będą stopniowo zwiększać udział lokalnych dostawców, włączając coraz więcej polskich i europejskich komponentów.
Celem jest stworzenie polskiej wersji Barracudy
Celem jest stworzenie polskiej wersji Barracudy jako produktu w większości wytwarzanego w Europie i zgodnego z wymogami programu SAFE – zaznaczają w PGZ. I dodają, że Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 stanową strategiczny element przedsięwzięcia. Bydgoszcz, określana mianem „stolicy NATO w Polsce” ze względu na swoje znaczenie dla szkolenia wojskowego oraz rozwinięty przemysł obronny, dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników sektora produkcyjnego i logistycznego.
– Umowa o współpracy z firmą Anduril, stanowi przełom zarówno dla naszej obronności, jak i dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest również milowym krokiem w rozwoju kompetencji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Razem z naszym amerykańskim partnerem, w krótkim czasie będziemy w stanie wyprodukować i dostarczyć kilka tysięcy niskokosztowych, a jednocześnie zaawansowanych technologicznie, autonomicznych rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu systemu Barracuda. To zupełnie nowy obszar w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i liczymy na pozytywne zainteresowanie naszym nowym produktem, również ze strony innych rynków – powiedział prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz.
Prezes PGZ dodał, że tworzą zdolności produkcyjne oraz określają ścieżkę rozwoju technologicznego dla pocisków, które mogą stanowić ważny element polskiego bezpieczeństwa poprzez odstraszanie i rażenie na duże odległości. Podkreślił, że dodatkowym wymiarem współpracy będzie udział spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w rozwoju pocisków, w tym w ich polonizacji i europeizacji. Dodał, że podpisana umowa pokazuje także, jak ważna dla PGZ jest współpraca z amerykańskim przemysłem obronnym.
– Przyszłość odstraszania należy do państw, które potrafią szybko, tanio i w odpowiedniej skali wytwarzać zaawansowane zdolności wojskowe – powiedział Brian Moran, wiceprezes Anduril odpowiedzialny za Europę. – Uruchamiając produkcję Barracudy w Polsce, wraz z PGZ, pomagamy budować europejską bazę przemysłową zdolną do uzupełniania zapasów precyzyjnych środków rażenia w tempie odpowiadającym współczesnym potrzebom operacyjnym. Jednocześnie wykonujemy istotny krok w kierunku transformacji przemysłu obronnego na kontynencie – dodał.
Surface-Launched Barracuda-500M
Surface-Launched Barracuda-500M jest sprawdzoną i cieszącą się dużym zainteresowaniem odpowiedzią na wyzwania sojuszników związane z produkcją amunicji i uzbrojenia - zaznaczają w PGZ. W maju bieżącego roku Departament Wojny Stanów Zjednoczonych ogłosił zawarcie umowy ramowej z firmą Anduril w celu szybkiego zwiększenia skali produkcji systemu SLP-500M.
Pocisk SLB-500M został zaprojektowany do skutecznego zwalczania szerokiego spektrum celów lądowych i morskich. Jest wyposażony w głowicę bojową o masie 100 funtów (około 45 kg) i oferuje zasięg przekraczający 500 mil morskich (ponad 925 km). System Barracuda został opracowany z myślą o produkcji wielkoseryjnej dzięki uproszczonej architekturze, odporności łańcucha dostaw oraz wykorzystaniu standardowych procesów i narzędzi produkcyjnych.
Anduril Industries, Inc
Anduril Industries, Inc. to amerykańska firma zbrojeniowa specjalizująca się w powietrznych platformach autonomicznych. Produkuje m. in. bezzałogowe systemy powietrzne (UAS) i systemy przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS), autonomiczne systemy nadzoru, sieciowe oprogramowanie dowodzenia i kontroli.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
Polska Grupa Zbrojeniowa to lider krajowego przemysłu obronnego i jeden z największych koncernów obronnych Europy Środkowej. Grupa skupia niemal 70 spółek – nowoczesnych zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Oferta PGZ wychodzi naprzeciw całemu spektrum potrzeb współczesnych sił zbrojnych i innych klientów – począwszy od broni i wyposażenia indywidualnego żołnierza, przez systemy łączności, optoelektronikę, produkcję amunicji, radiolokacyjne systemy rozpoznania, artylerię lufową, specjalistyczne pojazdy transportowe, sprzęt pancerny, systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, a skończywszy na produkcji stoczniowej na potrzeby marynarek wojennych. Równolegle PGZ posiada kompleksowe zdolności MRO.
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. to jeden z największych zakładów lotniczych w Polsce, należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Od blisko 80 lat specjalizuje się w obsłudze, modernizacji i serwisie samolotów wojskowych oraz silników lotniczych. Oferuje kompleksowe usługi one-stop shop dla płatowców i silników, rozwija kompetencje w lotnictwie cywilnym oraz projektuje systemy bezzałogowe, takie jak system BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu „Orlik” i system BSP klasy mini „Wizjer”, jednocześnie konsekwentnie rozwijając się poprzez realizację kolejnych innowacyjnych projektów i wdrażanie nowoczesnych technologii, odpowiadających na potrzeby współczesnego rynku lotniczego i obronnego.