Rowerzyści w Katowicach doczekają się brakującego połączenia w rejonie ul. Chorzowskiej. Katowickie Inwestycje S.A. ogłosiły przetarg na budowę odcinka wzdłuż ul. Johna Baildona, od ronda ks. Józefa Kani w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej. Nowa infrastruktura połączy trasę rowerową przy ul. Chorzowskiej z drogą dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Bożogrobców - informują w Urzędzie Miasta Katowice.

Rowerzyści w Katowicach doczekają się brakującego połączenia w rejonie ul. Chorzowskiej. Katowickie Inwestycje S.A. ogłosiły przetarg na budowę odcinka wzdłuż ul. Johna Baildona, od ronda ks. Józefa Kani w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej. Nowa infrastruktura połączy trasę rowerową przy ul. Chorzowskiej z drogą dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Bożogrobców - informują w Urzędzie Miasta Katowice.

Łącznik w rejonie centrum handlowego w Dębie

Droga rowerowa powstanie w pobliżu centrum handlowego w Dębie. Połączy istniejącą trasę przy ul. Chorzowskiej, drogę wzdłuż ul. Bożogrobców oraz pobliską strefę Tempo 30. Odcinek będzie miał około 450 metrów. Zacznie się tuż przed rondem Kani od przejazdu rowerowego przez ul. Baildona, a stamtąd poprowadzi prosto do ul. Chorzowskiej.

Między ul. Baildona a wiaduktem w ciągu ul. Chorzowskiej jest około 4 metrów różnicy poziomów. Dlatego konieczne będzie wybudowanie muru oporowego i około 120-metrowego podjazdu.

Zakres prac obejmuje również:

wymianę starych opraw ulicznych na LED-owe,

postawienie 22 nowych latarń,

doświetlenie czterech przejść dla pieszych,

przebudowę istniejących chodników,

instalację monitoringu wizyjnego,

budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

– Dzięki temu poprawi się komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – wyjaśnia Agnieszka Dutkiewicz, dyrektor ds. budowy infrastruktury technicznej w Katowickich Inwestycjach S.A.

Prace będą prowadzone etapami, bez zamykania ruchu. Mieszkańcy muszą jednak liczyć się ze zmianami w jego organizacji oraz z lokalnymi ograniczeniami w dostępie do chodników, zjazdów i parkingów.

Oferty można składać do 19 października. Potem nastąpi ich analiza i wybór wykonawcy, który na realizację zadania będzie miał 11 miesięcy od podpisania umowy.

Prezydent: rośnie popularność roweru

– Nowa inwestycja pozwoli oddzielić ruch rowerowy od pieszego i samochodowego, poprawiając bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się w tym rejonie. To kolejny element łączenia infrastruktury rowerowej w spójną sieć – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Prezydent przytacza też dane z liczników rowerowych. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zarejestrowały one blisko 890 tys. przejazdów. We wrześniu było ich o ponad 10 tys. więcej niż rok wcześniej.

Przebudowa trasy wzdłuż ul. Chorzowskiej

Droga rowerowa przy ul. Chorzowskiej, z którą połączy się nowy odcinek, również zostanie przebudowana. Ma zyskać standard Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR nr 602). Planowane zmiany to m.in.:

granica z Chorzowem: kostka granitowa zostanie zastąpiona nawierzchnią asfaltową,

kostka granitowa zostanie zastąpiona nawierzchnią asfaltową, rejon centrum handlowego: kostkę betonową zastąpi nawierzchnia bitumiczna, a droga zostanie poszerzona,

kostkę betonową zastąpi nawierzchnia bitumiczna, a droga zostanie poszerzona, rejon ul. Ściegiennego: przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna pod kątem ruchu rowerowego, pojawi się radarowa detekcja rowerzystów oraz przejście dla pieszych połączone z przejazdem rowerowym,

przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna pod kątem ruchu rowerowego, pojawi się radarowa detekcja rowerzystów oraz przejście dla pieszych połączone z przejazdem rowerowym, odcinek od ul. Ściegiennego do Parku Budnioka: kostka brukowa zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną.

– Na trasie między ul. Stęślickiego i Parkiem Budnioka planujemy oddzielenie drogi dla rowerów od chodnika dla pieszych. Przebudujemy też oświetlenie przy wejściu do parku, co powinno podnieść poczucie bezpieczeństwa po zmroku – mówi Piotr Handwerker, dyrektor MZUiM w Katowicach.

Modernizacja ma ruszyć na początku przyszłego roku i potrwać do października 2027 roku. Obejmie dwa odcinki: 1,25 km od granicy miasta do ul. Sokolskiej oraz 3,82 km między ul. Uniwersytecką a ul. Szopienicką. Wartość prac to 9,3 mln zł.

Kolejne projekty w przygotowaniu

Trwa też postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i opracowań koncepcyjnych dla pięciu kolejnych połączeń rowerowych. Koncepcje dotyczą:

kontynuacji drogi wzdłuż ul. Francuskiej, od ul. Damrota do ul. Jagiellońskiej,

połączenia w ciągu ulic Kijowskiej i Hadyny.

Dokumentacja projektowa obejmie nowe odcinki wzdłuż ul. Armii Krajowej (od ul. Szarych Szeregów do ul. Marzanny i Okrąglicy), ul. Porcelanowej oraz w rejonie ul. Lwowskiej. Oferty w tym postępowaniu można składać do 26 października.

Powstają także projekty odcinków między ulicami Jankego i Słupską, w rejonie ul. Szadoka oraz połączenia wzdłuż ul. Pukowca i Żeliwnej w kierunku ORW Bugla.

Budowy w toku

Roboty trwają równocześnie w kilku miejscach:

ul. Francuska: powstaje około kilometrowa kontynuacja drogi rowerowej od ul. Lotnisko do skrzyżowania w rejonie ul. Damrota. Inwestycja kosztuje ponad 7,8 mln zł, a prace zaplanowano do końca lutego 2027 roku.

powstaje około kilometrowa kontynuacja drogi rowerowej od ul. Lotnisko do skrzyżowania w rejonie ul. Damrota. Inwestycja kosztuje ponad 7,8 mln zł, a prace zaplanowano do końca lutego 2027 roku. ul. Sikorskiego: droga rowerowa od ul. Paderewskiego do ul. Granicznej (ok. 320 m) powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszt to 1,27 mln zł, a prace mają zakończyć się do połowy października.

droga rowerowa od ul. Paderewskiego do ul. Granicznej (ok. 320 m) powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszt to 1,27 mln zł, a prace mają zakończyć się do połowy października. Brynów: budowany jest 250-metrowy ciąg pieszo-rowerowy, który połączy infrastrukturę przy ulicach Ceglanej i Meteorologów z ul. Gawronów oraz alejkami Katowickiego Parku Leśnego. Wykonawca ma 60 dni od podpisania umowy, czyli czas upłynie na początku grudnia. Wartość inwestycji to 487 tys. zł.

Zakończyła się natomiast rozbudowa infrastruktury rowerowej na os. Tysiąclecia. Nowy odcinek wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do Al. Bolesława Krzywoustego ma niespełna 200 m. Koszt prac wyniósł 346 tys. zł.