Kraj i Świat

Notowania na Wall Street

Pap

18 lipca 2026, 06:07
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację spadków, a ich liderami byli ponownie producenci chipów. W centrum uwagi pozostają dane makro z amerykańskiej gospodarki. Mocno zniżkował Netflix po rozczarowujących prognozach. Główne indeksy zanotowały straty również w skali całego tygodnia.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,77 proc. i wyniósł 52.146,42 pkt.  S&P 500 na koniec dnia stracił 1,01 proc. i wyniósł 7.457,69 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 1,40 proc. do 25.520,24 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,46 proc. i wynosi 2.960,91 pkt. Indeks VIX rośnie o 12,25 proc. do 18,78 pkt. Główne indeksy giełdowe spadły również w skali całego tygodnia. S&P 500 stracił ponad 1 proc., a Nasdaq ponad 2 proc. Dow Jones stracił prawie 1 proc. w ciągu tygodnia. Słaby sentyment na rynkach napędzały pod koniec tygodnia obawy o utrzymanie wysokich wycen spółek technologicznych. Śledzący sektor technologiczny na Wall Street Philadelphia Semiconductor Indeks stracił od czerwcowego szczytu wszechczasów już ponad 21 proc.

Sektor technologiczny ma za sobą najgorszy tydzień od kwietnia 2025 r., gdy prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy ogłosił globalne cła importowe.

Powiązane tematy:

wall street notowania finanse

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polityka

Hennig-Kloska: Propozycja KE łagodzi wpływ polityki klimatycznej na państwa UE

Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska oceniła, że opublikowane w piątek propozycje reformy systemu ETS przez KE oznaczają złagodzenie obowiązującej polityki klimatycznej. Zadeklarowała, że resort będzie zabiegał o wolniejsze niż chce KE wycofywanie z rynku uprawnień do emisji CO2.

Polityka

Tusk: Polska ma od dzisiaj jeszcze bardziej uprzywilejowaną pozycję w ETS

Po raz kolejny Polska otrzymała pozytywną odpowiedź na swoje oczekiwania, aby pewne regulacje UE były bardziej sprzyjające dla kraju - powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do zaproponowanej przez KE reformy systemu ETS. Jego zdaniem, teraz Polska ma jeszcze bardziej uprzywilejowaną pozycję w tym względzie.

Samorząd i region

Politechnika Śląska wykształci wielu nowych inżynierów. Ale nie tych od górnictwa

Politechnika Śląska ogłosiła najpopularniejsze kierunki tegorocznej rekrutacji. Sprawdziliśmy, jakie jest zainteresowanie studiowaniem tych związanych z górnictwem.

Polityka

Spór o handel emisjami. W tej walce nie jesteśmy sami!

Obywatele Europy nie powinni być narażeni na nowe podatki klimatyczne w obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej