Notowania na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację spadków, a ich liderami byli ponownie producenci chipów. W centrum uwagi pozostają dane makro z amerykańskiej gospodarki. Mocno zniżkował Netflix po rozczarowujących prognozach. Główne indeksy zanotowały straty również w skali całego tygodnia.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,77 proc. i wyniósł 52.146,42 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,01 proc. i wyniósł 7.457,69 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 1,40 proc. do 25.520,24 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,46 proc. i wynosi 2.960,91 pkt. Indeks VIX rośnie o 12,25 proc. do 18,78 pkt. Główne indeksy giełdowe spadły również w skali całego tygodnia. S&P 500 stracił ponad 1 proc., a Nasdaq ponad 2 proc. Dow Jones stracił prawie 1 proc. w ciągu tygodnia. Słaby sentyment na rynkach napędzały pod koniec tygodnia obawy o utrzymanie wysokich wycen spółek technologicznych. Śledzący sektor technologiczny na Wall Street Philadelphia Semiconductor Indeks stracił od czerwcowego szczytu wszechczasów już ponad 21 proc.

Sektor technologiczny ma za sobą najgorszy tydzień od kwietnia 2025 r., gdy prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy ogłosił globalne cła importowe.