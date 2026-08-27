Nocna Szychta z wąskotorówką w ostatni weekend wakacji

Już w piątek 28 sierpnia o 19:20 rozpocznie się Nocna Szychta, czyli wieczorno-nocna przejażdżka koleją wąskotorową. W ostatni weekend wakacji innych atrakcji, które przygotowały Górnośląskie Koleje Wąskotorowe też nie zabraknie.

Już w piątek 28 sierpnia o 19:20 rozpocznie się Nocna Szychta, czyli wieczorno-nocna przejażdżka koleją wąskotorową. W ostatni weekend wakacji innych atrakcji, które przygotowały Górnośląskie Koleje Wąskotorowe też nie zabraknie.

Nocna Szychta rozpocznie się o 19:20 odjazdem z przystanku Bytom Wąskotorowy obok dworca kolejowego w Bytomiu, a następnie zbiórką o 19:35 na stacji BKw (Bytom Karb Wąskotorowy) przy ul. Reja, gdzie na chętnych będą czekać przewodnicy, którzy oprowadzą uczestników przejażdżki po stacji.

Tego wieczoru na stacji zapłonie również ognisko, a chętni będą mogli upiec przyniesione przez siebie kiełbaski (organizator zapewnia ognisko i kije do pieczenia). Z kolei o 21:40 uczestnicy imprezy wyjadą w kierunku Miasteczka Śląskiego skąd powrócą (odjazd z Miasteczka Śląskiego Zalew o 23:25) do stacji Bytom Wąskotorowy po północy z 28 na 29 sierpnia (około 0:40).

Pociąg poprowadzi lokomotywa spalinowa serii Lxd2. Pociąg będzie się składał z zamkniętych i otwartych wagonów letnich.

- W drodze powrotnej będzie możliwość wysiadania na stacjach pośrednich. Godzina przyjazdu do Bytomia jest orientacyjna i może ulec zmianom. W przypadku niepogody program wydarzenia może ulec zmianie - informują organizatorzy.

Teatralna gra murder mystery to kolejna atrakcja przygotowana przez Górnośląskie Koleje Wąskotorowe. Podczas blisko sześciogodzinnej zabawy uczestnicy przejadą się pociągiem napędzanym zabytkową lokomotywą parową na trasie Bytom Karb Wąskotorowy – Tarnowskie Góry Hałda Popłuczkowa – Bytom Karb Wąskotorowy, zmierzą się z zagadką kryminalną opartą na autorskim scenariuszu inspirowanym twórczością Agathy Christie, zajrzą do zabytkowego wagonu-salonki z 1912 roku, a także będą musieli rozwiązać wiele ciekawych zagadek.

Przejazd rozpocznie się o 18:30 w sobotę 29 sierpnia, a zakończy w niedzielę 30 sierpnia tuż po północy.

Więcej informacji o wydarzeniach przygotowanych przez Górnośląskie Koleje Wąskotorowe znajdziemy na stronie SGKW Wydarzenia.