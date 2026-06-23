Nocna Szychta z koleją wąskotorową

Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych rozpoczęło sezon wakacyjny z nowym rozkładem jazdy. Teraz kursy będą się odbywać na pełnej trasie, czyli do Miasteczka Śląskiego. Ale atrakcji przygotowano o wiele więcej.

Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych rozpoczęło sezon wakacyjny z nowym rozkładem jazdy. Teraz kursy będą się odbywać na pełnej trasie, czyli do Miasteczka Śląskiego. Ale atrakcji przygotowano o wiele więcej.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe to jedna z największych atrakcji turystycznych w naszym regionie oraz jeden z najważniejszych elementów Szlaku Zabytków Techniki. Można nimi dojechać do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Rezerwatu „Segiet” w Bytomiu - Suchej Górze oraz nad Zalew Nakło – Chechło.

Już w najbliższy piątek 26 czerwca Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, operator wąskotorówki, zaprasza na pierwszą w tym sezonie Nocną Szychtę. W programie jest m.in. nocny przejazd pociągiem, zwiedzanie stacji Bytom Karb Wąskotorowy, ognisko.

W wakacje startują też Kolejowe Piątki – od 3 lipca do 28 sierpnia. Tu z kolei w programie jest m.in. spacer po centrum Tarnowskich Gór i Bytomia, kąpiel w Zalewie Nakło-Chechło oraz wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych powstało w roku 2003, a celem jego istnienia jest zachowanie w jak najlepszym stanie istniejących linii, budynków i taboru Górnośląskich Kolei Wąskotorowych oraz ochrona dziedzictwa przemysłowego. Jego wolontariusze i pracownicy wykonują prace obejmujące wszelkie aspekty działania firmy kolejowej - od utrzymania porządku na terenie stacji i wzdłuż torów poprzez remonty nawierzchni kolejowej, remonty taboru aż po prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

Wszystkie informacje, aktualny rozkład jazdy, cennik są na stronie sgkw.eu.