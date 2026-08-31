Noc Teatrów GZM już po raz 16-ty!

Już 12 września rozpocznie się największa teatralna impreza w regionie – Noc Teatrów GZM. W 15. teatrach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie można zobaczyć aż 27 spektakli i wziąć udział w 50. atrakcjach dodatkowych – warsztatach, grach, pokazach, wystawach, spotkaniach z twórcami i zwiedzaniu teatralnych przestrzeni na co dzień dla widzów niedostępnych.

Już 12 września rozpocznie się największa teatralna impreza w regionie – Noc Teatrów GZM. W 15. teatrach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie można zobaczyć aż 27 spektakli i wziąć udział w 50. atrakcjach dodatkowych – warsztatach, grach, pokazach, wystawach, spotkaniach z twórcami i zwiedzaniu teatralnych przestrzeni na co dzień dla widzów niedostępnych.

Czeka na nas wszystko to, czego zwykle oczekujemy od teatru – kontakt z żywym aktorem, autentyczne emocje, głęboka refleksja, zaskoczenie i oderwanie od codzienności, a także zabawa i twórcza ekspresja własnych talentów podczas artystycznych warsztatów.

Sprzedaż biletów na spektakle i zapisy na atrakcje ruszą 1 września. Wszystkie bilety dostępne będą w specjalnej, promocyjnej cenie – co najmniej o połowę niższej od regularnej. Podobnie jak w poprzednich edycjach, uczestnicy będą mogli wygodnie i bezpłatnie podróżować między teatrami, korzystając z autobusów, tramwajów i trolejbusów Transport GZM (szczegóły zostaną podane wkrótce).

Szczegółowy program Nocy Teatrów GZM jest dostępny na stronie internetowej: https://nocteatrowgzm.pl/

Co się będzie działo?

Na tegoroczną Noc Teatrów GZM Opera Śląska w Bytomiu zaplanowała inaugurację nowego sezonu artystycznego. Zapowiada się wyjątkowo uroczysty wieczór, podczas którego widzowie będą mieli okazję zobaczyć aż dwa jednoaktowe spektakle. Pierwszy z nich to „Szeherezada”, jednak bez baśniowo-orientalnej aury. Twórcy spektaklu świadomie przenieśli opowieść do współczesności, wydobywając jej uniwersalny charakter, ukazując namiętności, kompleksy i obsesje, niszczące więź między dwojgiem niegdyś bliskich sobie ludzi. W drugiej części wieczoru zobaczymy „Głód”, inspirowany słynną powieścią Knuta Hamsuna, historię o ludzkiej wytrzymałości, potrzebie bliskości i poszukiwaniu sensu.

Teatr Mały w Tychach także zaprasza na inaugurację nowego sezonu artystycznego, prezentując „Niespodziewany powrót”, komediodramat o skomplikowanych relacjach między ojcem a synem, w którym splatają się motywy rodzinne i wielkie ambicje aktorskie. Na scenie legenda polskiego kina i teatru – Daniel Olbrychski, któremu partneruje znany z wielu produkcji telewizyjnych i kinowych Kamil Kula.

Tych, którzy szczególnie cenią sobie pogłębione psychologicznie postacie i ich pogmatwane relacje ucieszy prezentowany w Teatrze im. Tadeusza Różewicza (dawniej Teatr Miejski

w Gliwicach|) „Przedmiot Prawdy” – polska prapremiera sztuki Toma Stopparda – spektakl o miłości, namiętności, zdradzie i rozczarowaniu, czyli granie na emocjach od pierwszej sceny.

Do świata miłości, ale tej pierwszej, sprzed wielu lat, przeniesie nas spektakl „Miło cię było zobaczyć”. Czy przypadkowe spotkanie po latach może ujawnić intensywność pierwszego zauroczenia, czy też bohaterowie pozostaną w swoich poukładanych od dawna światach… okaże się podczas Nocy Teatrów GZM Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego

w Katowicach.

Motyw spotkania po latach i niespodziewanych tego następstw śledzić będzie można

w inteligentnej komedii o ambicjach, zazdrości i męskim ego wystawionym na próbę. Na ten spektakl, o prowokacyjnym tytule „Oddam żonę w dobre ręce”, zaprasza Teatr Żelazny

w Katowicach.

Skoro jesteśmy przy komediach, to zapewne rozbawi nas przedstawienie pt. „Tigergirls”,

w którym trzy nieco znudzone życiem wdowy postanawiają wziąć udział w talent shaw, a do przygotowań zatrudniają operowego śpiewaka. Aby zobaczyć, czym zakończy się to przedsięwzięcie, trzeba wybrać się do Teatru Korez w Katowicach.

Śmiesznie, ale i strasznie będzie także w Teatrze Nowym w Zabrzu, bo spektakl „Pół na pół” to historia o nas, o naszych relacjach z najbliższymi, o tym co jest ważne i gdzie jest granica przyzwoitości, o ile w ogóle jest…

Samotność i strach przed śmiercią to raczej niewesołe tematy, ale spektakl „Sala 108”, katowickiego Teatru Bez Sceny, opowiada o nich w komediowo-poetyckim klimacie – dwóch mężczyzn w szpitalnej Sali, kusząca pielęgniarka, cięte dialogi i surrealistyczne sytuacje oswoją najstraszniejszy temat.

A jeśli szczególnie lubimy się bać i śmiać i może jeszcze śpiewać, to tegoroczna propozycja Teatru Rozrywki zaspokoi te wszystkie zachcianki. Musical „Beetlejuice”, na kanwie kultowego filmu Tima Burtona, to historia nietypowego, bo nieżyjącego już małżeństwa Maitlandów, które nie chce opuścić swojego domu, choć zajęła go już nowa, żyjąca, rodzina. Aby ja przegonić korzystają z pomocy Beetlejuice’a, wyjątkowo ekscentrycznego ducha.

Innego zgoła ducha – ducha lat 90 przywoła przedstawienie „Mleko w tubce”, prezentowane w Pałacu Kultury Zagłębia. Wspomnienie mleka w tubce, akwizytorów i teleturniejów na pewno rozczuli przedstawicieli pokoleń X i Y.

Na zakończenie sekwencji o duchach trzeba wspomnieć tym razem nie o spektaklu,

a o miejskiej grze teatralnej, przygotowanej przez Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, zatytułowanej „Znajdź ducha teatru”, której zwieńczeniem będzie spotkanie z Duchem Teatru – symboliczną postacią łączącą wszystkie opowieści i teatralne tropy obecne w miejskiej przestrzeni Katowic. To propozycja zarówno dla małych jak i dla dorosłych widzów. I jest takich znacznie więcej podczas tegorocznej Nocy Teatrów GZM.

Tematy sensu życia, dorastania i przemijania, we wzruszający sposób, przystępny dla małych i dużych, porusza spektakl „Oskar i pani Róża” katowickiego Teatru Gry i Ludzie.

Bez ograniczeń wiekowych jest także spektakl „Tajemniczy ogród” Teatru Zagłębia

w Sosnowcu, przetwarzający za pomocą współczesnych środków wyrazu wątki znanej wszystkim historii. W nowo odkrytym tajemniczym ogrodzie chcemy się wspólnie bawić – i zmieniać go według własnych zasad.

I dzieciom i dorosłym spodoba się z pewnością „Czerwony Kapturek” we współczesnej odsłonie, w której tytułowa postać to sympatyczna łobuziara, wilk jest miły i nieśmiały, a babcia wiecznie młoda i korzystająca z życia. Do zobaczenia w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.

Na zakończenie naszego przeglądu „nocoteatralnych” spektakli zatrzymajmy się jeszcze na szczególnej propozycji Bytomskiego Teatru Tańca i ruchu Rozbark, zatytułowanej „Niewinne marzenia”. To opowieść o tym, że w tańcu – sztuce wydającej się dla wielu wymagającą, nieprzystępną – można się odnaleźć niezależnie od tego, jakie są nasze fizyczne czy intelektualne możliwości.

To tylko wybrane spektakle 16. Nocy Teatrów GZM. Przypominamy, że jest ich wszystkich 27, że można je obejrzeć 12 września i że oprócz spektakli czeka nas mnóstwo innych atrakcji. Szczegółowy program znajdziecie w zakładce REPERTUAR.

Zapraszamy serdecznie!





