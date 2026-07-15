Jak poinformował zarząd spółki w komunikacie z 15 lipca 2026 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1 364,2 mln zł. Wynik EBITDA osiągnął poziom 113 mln zł, natomiast EBIT ukształtował się na poziomie 7,2 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 5,1 mln zł.

W analizowanym okresie produkcja węgla handlowego sięgnęła 4,38 mln ton, a sprzedaż wyniosła 4,06 mln ton. Poziom sprzedaży węgla I półroczu 2026 r. był zbliżony do odnotowanego w analogicznym okresie 2025 r.

Spadek cen węgla uderza w wyniki Bogdanki



- Na wyniki bieżącego okresu obrotowego istotny wpływ miały niższe ceny węgla na rynku krajowym co bezpośrednio przełożyło się na ceny węgla energetycznego sprzedawanego przez LW Bogdanka – czytamy w komunikacie spółki.

Szczegółowe wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze 2026 roku zostaną przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, którego publikację zaplanowano na wrzesień 2026 roku.