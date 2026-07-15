Górnictwo

Niższe ceny, niższe zyski. Najlepsza polska kopalnia prezentuje wyniki za I półrocze 2026

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka opublikowała wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej za pierwsze półrocze 2026 roku. Niższe ceny węgla oznaczają niższe zyski.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

15 lipca 2026, 12:17
źródło: portal gospodarka i ludzie

Spółka LW Bogdanka opublikowała wyniki za I półrocze 2026 r.

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka opublikowała wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej za pierwsze półrocze 2026 roku. Niższe ceny węgla oznaczają niższe zyski.

Jak poinformował zarząd spółki w komunikacie z 15 lipca 2026 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1 364,2 mln zł. Wynik EBITDA osiągnął poziom 113 mln zł, natomiast EBIT ukształtował się na poziomie 7,2 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 5,1 mln zł.

W analizowanym okresie produkcja węgla handlowego sięgnęła 4,38 mln ton, a sprzedaż wyniosła 4,06 mln ton. Poziom sprzedaży węgla I półroczu 2026 r. był zbliżony do odnotowanego w analogicznym okresie 2025 r.

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- Na wyniki bieżącego okresu obrotowego istotny wpływ miały niższe ceny węgla na rynku krajowym co bezpośrednio przełożyło się na ceny węgla energetycznego sprzedawanego przez LW Bogdanka – czytamy w komunikacie spółki.

Szczegółowe wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze 2026 roku zostaną przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, którego publikację zaplanowano na wrzesień 2026 roku.

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