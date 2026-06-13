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Niezwykłe widowisko w Katowicach. Tak Szyb Wilson zainaugurował Industriadę 2026! [ZDJĘCIA]

Wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia, teatr uliczny i artystyczna podróż między tradycją a technologią – to wszystko można było zobaczyć w piątek, 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach w ramach Rozruchu Maszyn INDUSTRIADY 2026, organizowanego w tym roku przez Instytut im. Wojciecha Korfantego

Katarzyna Zaremba Majcher

Katarzyna Zaremba-Majcher

13 czerwca 2026, 10:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Rozruch INDUSTRIADY 2026

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

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Galeria
(45 zdjęć)

Wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia, teatr uliczny i artystyczna podróż między tradycją a technologią – to wszystko można było zobaczyć w piątek, 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach w ramach Rozruchu Maszyn INDUSTRIADY 2026, organizowanego w tym roku przez Instytut im. Wojciecha Korfantego

Wieczór otworzył happening „Smolarze” Krakowskiego Teatru Ulicznego „Scena Kalejdoskop” - widowiskowy performance wykorzystujący wielkoformatowe maski. Publiczność zobaczyła też spektakl „Poza Czasem” Teatru AKT, widowisko łączące pantomimę, taniec oraz nowy cyrk 

Kulminacyjnym punktem wieczoru był premierowy spektakl multimedialny „Creatio Continua” autorstwa Ksawerego Kaliskiego. Widowisko wykorzystujące animację komputerową, technologie robotyczne i pokaz laserowy było spektakularnym połączeniem sztuki nowych mediów z refleksją nad miejscem człowieka w świecie dynamicznych przemian technologicznych.

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