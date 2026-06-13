Niezwykłe widowisko w Katowicach. Tak Szyb Wilson zainaugurował Industriadę 2026! [ZDJĘCIA]
Wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia, teatr uliczny i artystyczna podróż między tradycją a technologią – to wszystko można było zobaczyć w piątek, 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach w ramach Rozruchu Maszyn INDUSTRIADY 2026, organizowanego w tym roku przez Instytut im. Wojciecha Korfantego
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Rozruch INDUSTRIADY 2026
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia, teatr uliczny i artystyczna podróż między tradycją a technologią – to wszystko można było zobaczyć w piątek, 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach w ramach Rozruchu Maszyn INDUSTRIADY 2026, organizowanego w tym roku przez Instytut im. Wojciecha Korfantego
Wieczór otworzył happening „Smolarze” Krakowskiego Teatru Ulicznego „Scena Kalejdoskop” - widowiskowy performance wykorzystujący wielkoformatowe maski. Publiczność zobaczyła też spektakl „Poza Czasem” Teatru AKT, widowisko łączące pantomimę, taniec oraz nowy cyrk
Kulminacyjnym punktem wieczoru był premierowy spektakl multimedialny „Creatio Continua” autorstwa Ksawerego Kaliskiego. Widowisko wykorzystujące animację komputerową, technologie robotyczne i pokaz laserowy było spektakularnym połączeniem sztuki nowych mediów z refleksją nad miejscem człowieka w świecie dynamicznych przemian technologicznych.