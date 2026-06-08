W sobotę, 6 czerwca, Kopalnia Soli „Wieliczka" gościła wyjątkowych dostojników Kościoła. Popołudniem, po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnej salezjańskich męczenników II wojny światowej, która odbyła się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, wielicką kopalnię odwiedzili: ks. kard. Grzegorz Ryś, Arcybiskup Metropolita Krakowski, ks. kard. Marcello Semeraro, Prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych oraz ks. kard. Reinhard Marx, Arcybiskup Metropolita Monachium i Fryzyngi.

W sobotę, 6 czerwca, Kopalnia Soli „Wieliczka" gościła wyjątkowych dostojników Kościoła. Popołudniem, po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnej salezjańskich męczenników II wojny światowej, która odbyła się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, wielicką kopalnię odwiedzili: ks. kard. Grzegorz Ryś, Arcybiskup Metropolita Krakowski, ks. kard. Marcello Semeraro, Prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych oraz ks. kard. Reinhard Marx, Arcybiskup Metropolita Monachium i Fryzyngi.

Wydarzenie to miało szczególny charakter, gdyż nieczęsto zdarza się, aby w tym samym czasie Kopalnię Soli „Wieliczka" odwiedziło trzech kardynałów. Ich obecność stanowiła wyraz uznania dla miejsca, które od wieków pozostaje nie tylko bezcennym zabytkiem kultury i historii, lecz także przestrzenią głęboko naznaczoną wiarą oraz duchowością wielu pokoleń górników.

Dostojnych gości przywitała i towarzyszyła im podczas zwiedzania pani Agnieszka Wolańska, pełnomocnik zarządu ds. historii i kultury oraz rzecznik prasowy Kopalni Soli „Wieliczka" S.A. Z ramienia parafii św. Klemensa w Wieliczce obecny był ks. Paweł Odziomek.

Podczas wizyty kardynałowie zwiedzili podziemne kaplice oraz miejsca szczególnie związane z religijnym dziedzictwem kopalni. Z uwagą zatrzymywali się przy licznych dziełach sakralnych, które powstawały na przestrzeni lat jako wyraz wiary, pobożności i duchowej wrażliwości górników. Szczególne wrażenie wywarło na nich świadectwo ludzi pracujących pod ziemią, którzy w trudzie codziennej pracy potrafili tworzyć przestrzenie modlitwy, zawierzenia Bogu i religijnego piękna.

Kopalnia Soli „Wieliczka" od stuleci pozostaje miejscem, w którym historia pracy ludzkiej łączy się z wymiarem duchowym. Podziemne kaplice, figury, płaskorzeźby oraz inne znaki wiary przypominają o głębokiej religijności górników, dla których modlitwa była źródłem siły, nadziei i poczucia bezpieczeństwa w wymagającej oraz niebezpiecznej pracy pod ziemią.

Wizyta trzech kardynałów była ważnym wydarzeniem dla Kopalni Soli „Wieliczka" i zarazem potwierdzeniem wyjątkowego znaczenia tego miejsca. Wielicka kopalnia, będąca obiektem światowego dziedzictwa, pozostaje także żywym świadectwem wiary, która przez wieki inspirowała kolejne pokolenia ludzi związanych z tym niezwykłym miejscem.