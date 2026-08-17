Niewiadów - PGM i Grupa Virtus obejmą akcje Polskiej Grupy Hutniczej

Niewiadów Polska Grupa Militarna obejmie 2,8 mln akcji Polskiej Grupy Hutniczej za łączną kwotę 7 mln zł, z kolei Grupa Virtus obejmie akcje tej spółki za 2 mln zł - poinformowano w poniedziałkowych komunikatach.

Niewiadów Polska Grupa Militarna obejmie 2,8 mln akcji Polskiej Grupy Hutniczej za łączną kwotę 7 mln zł, z kolei Grupa Virtus obejmie akcje tej spółki za 2 mln zł - poinformowano w poniedziałkowych komunikatach.

Niewiadów - PGM podał, że zawarto umowę z Polską Grupą Hutniczą, Grupą Virtus, Andorią, Hutą Małapanew oraz dotychczasowymi właścicielami hut.

Jej osią jest planowane włączenie Andorii i Huty Małapanew do grupy kapitałowej PGH oraz rozwój ich zdolności produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych przeznaczonych dla przemysłu obronnego.

“PGH ma konsolidować aktywa hutnicze i odlewnicze, natomiast NPGM ma zaangażować się kapitałowo w PGH, pełnić rolę strategicznego odbiorcy oraz wykorzystywać własne kompetencje integratorskie do włączania powstających produktów do swoich procesów produkcyjnych“ - napisano w komunikacie.

“Grupa Virtus ma zaangażować się kapitałowo w PGH oraz wspierać przedsięwzięcie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych, klientów, zamówień i kontraktów, a także organizacji finansowania rozwoju“ - dodano.

Planowana współpraca obejmuje między innymi produkcję korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm.