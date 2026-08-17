Gospodarka

Niewiadów - PGM i Grupa Virtus obejmą akcje Polskiej Grupy Hutniczej

Niewiadów Polska Grupa Militarna obejmie 2,8 mln akcji Polskiej Grupy Hutniczej za łączną kwotę 7 mln zł, z kolei Grupa Virtus obejmie akcje tej spółki za 2 mln zł - poinformowano w poniedziałkowych komunikatach.

Pap

17 sierpnia 2026, 09:19
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB Niewiadów Polska Grupa Militarna

Niewiadów Polska Grupa Militarna obejmie 2,8 mln akcji Polskiej Grupy Hutniczej

fot: FB Niewiadów Polska Grupa Militarna

Niewiadów Polska Grupa Militarna obejmie 2,8 mln akcji Polskiej Grupy Hutniczej za łączną kwotę 7 mln zł, z kolei Grupa Virtus obejmie akcje tej spółki za 2 mln zł - poinformowano w poniedziałkowych komunikatach.

Niewiadów - PGM podał, że zawarto umowę z Polską Grupą Hutniczą, Grupą Virtus, Andorią, Hutą Małapanew oraz dotychczasowymi właścicielami hut.

Jej osią jest planowane włączenie Andorii i Huty Małapanew do grupy kapitałowej PGH oraz rozwój ich zdolności produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych przeznaczonych dla przemysłu obronnego.

“PGH ma konsolidować aktywa hutnicze i odlewnicze, natomiast NPGM ma zaangażować się kapitałowo w PGH, pełnić rolę strategicznego odbiorcy oraz wykorzystywać własne kompetencje integratorskie do włączania powstających produktów do swoich procesów produkcyjnych“ - napisano w komunikacie.

“Grupa Virtus ma zaangażować się kapitałowo w PGH oraz wspierać przedsięwzięcie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych, klientów, zamówień i kontraktów, a także organizacji finansowania rozwoju“ - dodano.

Planowana współpraca obejmuje między innymi produkcję korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm.

Powiązane tematy:

hutnictwo niewiadów polska grupa militarna

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Chemia

Zamienią węgiel na biomasę. Transformacja energetyczna polskiej chemii

Qemetica, międzynarodowa grupa przemysłowa z polskim kapitałem, rozpoczęła realizację kluczowej inwestycji w ramach transformacji energetycznej swojego zakładu sodowego w Inowrocławiu. Spółka podpisała umowę na konwersję kotła węglowego na biomasę o wartości prawie 300 mln zł z konsorcjum Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe i Sumitomo SHI FW.

Motoryzacja

Trudniej będzie sprzedać auto? Są nowe przepisy

Weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące samochodów, które zostały wycofane z eksploatacji. Będziemy musieli udowodnić, że pojazd, który chcemy sprzedać lub przekazać jest sprawny.

Kraj i Świat

Ponad 1,13 mln cudzoziemców pracuje w Polsce. Większość to Ukraińcy

Na koniec lutego 2026 r. w Polsce pracowało 1 132 400 cudzoziemców – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). To o 7,1 proc. (75 tys. osób) więcej niż rok wcześniej i o 1,2 proc. (13,4 tys.) więcej niż na koniec stycznia 2026 r.

Produkcja

Domański o danych GUS: Polska gospodarka rośnie coraz szybciej

Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów - skomentował opublikowany w czwartek szybki szacunek wzrostu PKB minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej.