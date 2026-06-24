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Nie żyje prof. Marian Mitręga. Wieloletni pracownik Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Nie żyje prof. dr hab. Marian Mitręga. Politolog przez blisko pół wieku związany był z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W lipcu skończyłby 74 lata.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

24 czerwca 2026, 16:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

Prof. Marian Mitręga (1952-2026)

Nie żyje prof. dr hab. Marian Mitręga. Politolog przez blisko pół wieku związany był z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W lipcu skończyłby 74 lata.

Informację o śmierci prof. Mariana Mitręgi przekazał w środę, 24 czerwca 2026 r., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.

- Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Mariana Mitręgi - wieloletniego pracownika naszego Instytutu i kierownika Zakładu Polityki Społecznej. Odejście Pana Profesora jest dla naszej społeczności ogromną stratą. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako naukowy autorytet, ale też wspaniały i życzliwy człowiek – czytamy w mediach społecznościowych Instytutu Nauk Politycznych UŚ.

Prof. Małgorzata Myśliwiec, dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, wskazała, że był on znakomitym wykładowcą oraz mistrzem wielu pokoleń studentów i doktorantów.

- Odejście Pana Profesora jest dla naszej społeczności ogromną stratą. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako naukowy autorytet, ale też wspaniały i życzliwy człowiek – napisała prof. Małgorzata Myśliwiec.

Prof. Marian Mitręga (1952-2026)

Marian Mitręga urodził się 20 lipca 1952 r. w Siemianowicach Śląskich (jego ojcem był Jan Mitręga – wieloletni minister górnictwa i energetyki w latach 1959-1974 oraz latach 1971-1975 wicepremier rządu PRL). Był absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, a od października 1975 roku pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 1979 roku uzyskał tytuł doktora nauk politycznych. W 2002 roku Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadała mu tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: polityka społeczna. Jego prac habilitacyjna nosiła tytuł „Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węglowym”.

Z Uniwersytetem Śląskim prof. Marian Mitręga związany był do czerwca 2022 roku, kiedy odszedł na emeryturę. W trakcie swej kariery naukowej pracował także w Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale Bankowości i Finansów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

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