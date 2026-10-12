Nie ma już Punktów Informacji Górniczej. Gdzie zgłaszać szkody?

Południowy Koncern Węglowy poinformował o zawieszeniu działalności od 12 października Punktów Informacji Górniczej. Gdzie będzie można zgłosić szkody górnicze?

Południowy Koncern Węglowy poinformował o zawieszeniu działalności od 12 października Punktów Informacji Górniczej. Gdzie będzie można zgłosić szkody górnicze?

Informujemy, że z dniem 12 października 2026 r. zawieszona zostaje działalność Punktów Informacji Górniczej związanych z działalnością Zakładów Górniczych Janina i Sobieski. Decyzja została podjęta po analizie dotychczasowego funkcjonowania punktów oraz aktualnego zapotrzebowania na tę formę kontaktu z mieszkańcami – taki wpis Południowy Koncern Węglowy opublikował w swoich mediach społecznościowych.

Spółka górnicza jednocześnie zapewniła, że pozostaje otwarta na dialog, a zawieszenie działalności punktów nie zmienia zasad zgłaszania szkód górniczych ani możliwości kontaktu ze spółką.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zgłaszania szkód górniczych z terenu działalności ZG Janina i ZG Sobieski oraz odpowiednie formularze dostępne są na stronie internetowej spółki.