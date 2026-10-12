Górnictwo

Nie ma już Punktów Informacji Górniczej. Gdzie zgłaszać szkody?

Południowy Koncern Węglowy poinformował o zawieszeniu działalności od 12 października Punktów Informacji Górniczej. Gdzie będzie można zgłosić szkody górnicze?

Monika Krezel

Monika Krężel

12 października 2026, 10:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

ZG Janina

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Południowy Koncern Węglowy poinformował o zawieszeniu działalności od 12 października Punktów Informacji Górniczej. Gdzie będzie można zgłosić szkody górnicze?

Informujemy, że z dniem 12 października 2026 r. zawieszona zostaje działalność Punktów Informacji Górniczej związanych z działalnością Zakładów Górniczych Janina i Sobieski. Decyzja została podjęta po analizie dotychczasowego funkcjonowania punktów oraz aktualnego zapotrzebowania na tę formę kontaktu z mieszkańcami – taki wpis Południowy Koncern Węglowy opublikował w swoich mediach społecznościowych.

Spółka górnicza jednocześnie zapewniła, że pozostaje otwarta na dialog, a zawieszenie działalności punktów nie zmienia zasad zgłaszania szkód górniczych ani możliwości kontaktu ze spółką.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zgłaszania szkód górniczych z terenu działalności ZG Janina i ZG Sobieski oraz odpowiednie formularze dostępne są na stronie internetowej spółki.

Powiązane tematy:

pkw południowy koncern węglowy szkody górnicze

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Surowce

Jak zapewnić kadry dla górnictwa odkrywkowego? Dyskutowano o tym w ministerstwie energii

Działania, które należy podjąć, by w górnictwie odkrywkowym nie zabrakło wykwalifikowanej kadry były tematem spotkania w resorcie energii.

Polska Grupa Górnicza

Trwają przygotowania do konkursu „Pracuję bezpiecznie”

Trwają przygotowania do finału 23. edycji konkursu wiedzy o BHP „Pracuję bezpiecznie”, organizowanego w Polskiej Grupie Górniczej. Tegoroczne zmagania rozpoczęły się 1 maja, a ich zwieńczeniem będzie finał zaplanowany na 29 października. Jego organizatorem jest Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych.

Węgiel kamienny

Nowe funkcje terenów po kopalniach. Już niebawem rekrutacja na studia podyplomowe

Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Śląską uruchomią rekrutację na studia podyplomowe „Adaptacja kopalń do pełnienia nowych funkcji – uwarunkowania prawne, techniczne, społeczne i środowiskowe”.

Kopalnia

W tej kopalni wybuch pyłu węglowego zabił 34 górników. Upamiętniono ofiary

10 października 1979 r. doszło do jednej z największych w Polsce katastrof górniczych. W kopalni Dymitrow w Bytomiu wybuch pyłu węglowego zabił 34 górników. Dziś uczczono ich pamięć. Znicze i wieńce złożono przed tablicą upamiętniającą ofiary tego zdarzenia.