Nie ma już Punktów Informacji Górniczej. Gdzie zgłaszać szkody?
Południowy Koncern Węglowy poinformował o zawieszeniu działalności od 12 października Punktów Informacji Górniczej. Gdzie będzie można zgłosić szkody górnicze?
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
ZG Janina
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Południowy Koncern Węglowy poinformował o zawieszeniu działalności od 12 października Punktów Informacji Górniczej. Gdzie będzie można zgłosić szkody górnicze?
Informujemy, że z dniem 12 października 2026 r. zawieszona zostaje działalność Punktów Informacji Górniczej związanych z działalnością Zakładów Górniczych Janina i Sobieski. Decyzja została podjęta po analizie dotychczasowego funkcjonowania punktów oraz aktualnego zapotrzebowania na tę formę kontaktu z mieszkańcami – taki wpis Południowy Koncern Węglowy opublikował w swoich mediach społecznościowych.
Spółka górnicza jednocześnie zapewniła, że pozostaje otwarta na dialog, a zawieszenie działalności punktów nie zmienia zasad zgłaszania szkód górniczych ani możliwości kontaktu ze spółką.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zgłaszania szkód górniczych z terenu działalności ZG Janina i ZG Sobieski oraz odpowiednie formularze dostępne są na stronie internetowej spółki.