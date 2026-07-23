Górnictwo

Nie ma chętnych, by studiować górnictwo? Sprawdzamy, jak jest na AGH

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie poinformowała o najpopularniejszych kierunkach tegorocznej rekrutacji. Wśród dziesięciu najchętniej wybieranych nie ma Inżynierii Górniczej.

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Robert Passia

23 lipca 2026, 09:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KSAF AGH

Czy jest zainteresowanie studiowaniem górnictwa na AGH?

fot: KSAF AGH

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie poinformowała o najpopularniejszych kierunkach tegorocznej rekrutacji. Wśród dziesięciu najchętniej wybieranych nie ma Inżynierii Górniczej.

Akademia Górniczo Hutnicza poinformowała o najpopularniejszych kierunkach tegorocznej rekrutacji. Liderem popularności okazało się być cyberbezpieczeństwo, gdzie limit przyjęć wynosił 45 osób. Liczba kandydatów na jedno miejsce wyniosła 16,8. Na podium znalazły się też inżynieria medyczna i elektrotechnika, gdzie o jedno miejsce starało się odpowiednio 13,8 i 10,9 osób. Wśród popularnych kierunków znalazły się również tegoroczne nowości AGH: Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo. 

Jak wygląda zainteresowanie kierunkiem górniczym? Krakowska uczelnia ma w swojej ofercie kierunek Inżynieria Górnicza prowadzony przez Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Podania złożyło na niego 80 osób, a limit przyjęć wynosił 15. Liczba chętnych na jedno miejsce to 5,3. Kierunek nie znalazł się zatem wśród najpopularniejszych, mimo że zajął w swojej kategorii 1. miejsce w ubiegłorocznym Rankingu Perspektywy.

Jak podaje AGH, absolwenci kierunku mogą pracować jako kadra inżynierska w górnictwie i firmach specjalistycznych (technika strzałowa, przeróbka kopalin, budownictwo podziemne, wentylacja i odmetanowanie) oraz jako konsultanci ds. sprzedaży technologii górniczych. 

 

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