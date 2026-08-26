Kraj i Świat

Nie kupisz w nocy alkoholu? Tak może być w kolejnym mieście

W Gliwicach pytają mieszkańców o opinię w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Robert Passia

Robert Passia

26 sierpnia 2026, 15:04
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Konsultacje w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach.

fot: Krystian Krawczyk

W Gliwicach pytają mieszkańców o opinię w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

W konsultacjach można wziąć udział wypełniając formularz w wersji elektronicznej lub papierowej. Swoją opinię można wyrazić do 16 września do godz. 20. Władze Gliwic zadały mieszkańcom pytanie: czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu między godziną 22.00 a 6.00 w sklepach i na stacjach paliw na terenie Gliwic? Można udzielić odpowiedzi „tak” lub „nie”. Podobne ograniczenia w różnym wymiarze wprowadzono już m.in. w Bielsku-Białej, Katowicach, Sosnowcu czy Tychach.

Nocna prohibicja przynosi efekty?

Gliwicki ratusz wylicza konsekwencje nadużywania alkoholu, które negatywnie wpływa zarówno na stan zdrowia, jak i życie rodzinne oraz społeczne. Podkreśla też, że w miastach, gdzie wprowadzono takie regulacje widać już pozytywne efekty.

W wielu przypadkach po wejściu przepisów w życie odnotowano wyraźny spadek liczby policyjnych interwencji i zgłoszeń dotyczących zakłócania ciszy nocnej. Kraków, który objął nocną prohibicją całe miasto, informował o spadku interwencji policji związanych z alkoholem o 48,5% w ciągu pierwszego roku obowiązywania uchwały. Straż miejska odnotowała tam również o 31,2% mniej zgłoszeń oraz wyraźny spadek liczby wykroczeń popełnianych w godzinach nocnych – piszą gliwiccy urzędnicy.

Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest TUTAJ. Można też wypełnić go w wersji papierowej w punktach do głosowania na gliwicki budżet obywatelski.

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