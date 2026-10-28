Kraj i Świat

Nie będzie Roku UPA w Obwodzie Lwowskim

Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozytskyi odpowiedział na apel Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi i poinformował, że uchwała dotycząca ustanowienia roku 2027 Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) nie weszła w życie.

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RED

28 października 2026, 12:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozytskyi odpowiedział na apel Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi i poinformował, że uchwała dotycząca ustanowienia roku 2027 Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) nie weszła w życie.

Przypomnijmy, że kilka dni temu marszałek Wojciech Saługa wystosował apel do przewodniczącego reagując w ten sposób na tę skandaliczną inicjatywę.

„Takie decyzje dzielą Polskę i Ukrainę. Takie decyzje cieszą tylko Rosję. W czasie trwającej wojny, kiedy mieszkańcy naszego regionu otworzyli drzwi dla Ukraińców uciekających przed wojną, kiedy Województwo Śląskie wspierało i wspiera Ukrainę, kiedy miliony Ukraińców znalazło w Polsce i w województwie śląskim pracę i swój nowy dom, proponuje się tak skandaliczną inicjatywę. Wierzę, że strona ukraińska na dobre wycofała się z tej propozycji, a nasze relacje wciąż budowane będą na obustronnym szacunku i zrozumieniu” – podkreśla marszałek Wojciech Saługa.

W liście czytamy również, że strona polska nie może zaakceptować działań prowadzących do honorowania organizacji, której działalność pozostaje źródłem głębokiego bólu i historycznych kontrowersji, szczególnie dla Polaków i ich rodzin dotkniętych jej zbrodniami. To stanowisko nie jest wyrazem sprzeciwu wobec Ukrainy, narodu ukraińskiego ani mieszkańców Obwodu Lwowskiego. Jest wyrazem przekonania, że prawdziwe pojednanie i trwała współpraca między naszymi narodami mogą być budowane na fundamencie prawdy historycznej, wzajemnego szacunku oraz zrozumienia wrażliwości i doświadczeń obu stron.

Marszałek Wojciech Saługa doczekał się już odpowiedzi strony ukraińskiej.

„Pragnę poinformować, że uchwała Lwowskiej Rady Obwodowej, o której mowa w Pana piśmie, do chwili obecnej nie została podpisana i nie weszła w życie. Jestem przekonany, że decyzje organów władzy na wszystkich szczeblach powinny uwzględniać interesy polityki zagranicznej Ukrainy oraz dobrosąsiedzkie stosunki z Rzecząpospolitą Polską” – czytamy w liście od Maksyma Kozytskyiego.

Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej podkreśla również, że ma świadomość wrażliwości kwestii pamięci historycznej dla narodów ukraińskiego i polskiego oraz znaczenia ich omawiania w atmosferze wzajemnego szacunku, otwartości i gotowości do porozumienia. 

Kozytskyi przypomniał również znaczenie wieloletniego partnerstwa z Województwem Śląskim i podziękował za wsparcie udzielane Ukrainie, pomoc mieszkańcom obwodu lwowskiego i obywatelom Ukrainy, którzy podczas rosyjskiej agresji znaleźli schronienie w naszym regionie i kraju.

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