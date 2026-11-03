Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił trzeci nabór w ramach programu „Przemysł energochłonny – OZE”. Na preferencyjne finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii przeznaczono ponad 348 mln zł, a wnioski przedsiębiorcy mogą składać do końca kwietnia 2027 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił trzeci nabór w ramach programu „Przemysł energochłonny – OZE”. Na preferencyjne finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii przeznaczono ponad 348 mln zł, a wnioski przedsiębiorcy mogą składać do końca kwietnia 2027 r.

Dla kogo jest wsparcie?

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mają tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Chodzi o podmioty działające w najbardziej energochłonnych sektorach gospodarki, takich jak hutnictwo, przemysł cementowy, chemiczny, rafineryjny czy duże elektrociepłownie.

Beneficjentem może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, który nie znajduje się w likwidacji ani nie jest objęty postępowaniem upadłościowym. Tytuł prawny do instalacji może wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.

Co można sfinansować?

Wsparcie obejmuje budowę lub przebudowę jednostek wytwarzających energię elektryczną z OZE. Inwestycja może również obejmować magazyn energii oraz podłączenie instalacji do sieci zakładowej, dystrybucyjnej albo przesyłowej.

Program ma jednak wąski zakres: dofinansowaniu podlegają wyłącznie instalacje produkujące energię elektryczną z OZE. Nie kwalifikują się projekty wytwarzające wyłącznie ciepło albo energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu.

Najważniejsze warunki

Magazyn energii musi być zintegrowany ze źródłem OZE realizowanym w ramach tej samej inwestycji.

Co najmniej 80 proc. wytworzonej energii musi być wykorzystywane na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

Dopuszczalne są wyłącznie nowe urządzenia, wyprodukowane nie wcześniej niż 48 miesięcy przed montażem.

Wnioski przyjmuje się w trybie ciągłym od 2 listopada 2026 r. do 30 kwietnia 2027 r. albo do wyczerpania alokacji.

Ile pieniędzy i na jakich zasadach?

Na trzeci nabór NFOŚiGW przeznaczył blisko 348,5 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia. Zgodnie z informacjami funduszu, wsparcie może obejmować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a dodatkowym elementem jest premia uzależniona od produktywności instalacji.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy przygotować i wysłać wyłącznie elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Dokument musi zostać podpisany podpisem wskazanym w regulaminie naboru, a o zachowaniu terminu decyduje data wysłania wniosku przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW w systemie ePUAP.

Wnioski złożone po terminie albo w niewłaściwej formie zostaną odrzucone. Fundusz poinformuje wnioskodawców o wyniku oceny odrębnym pismem.

Dlaczego to ważne?

Dla energochłonnego przemysłu własna produkcja energii z OZE może być sposobem na ograniczenie emisji, zmniejszenie ekspozycji na ceny energii oraz poprawę konkurencyjności. Program wpisuje się w proces transformacji sektorów objętych systemem EU ETS, w którym rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 zwiększają opłacalność inwestycji w zieloną energię.

Przedsiębiorstwa zainteresowane wsparciem powinny jak najszybciej zweryfikować zgodność planowanej inwestycji z warunkami programu, przygotować dokumentację techniczną i finansową oraz sprawdzić dostępność środków. W trybie ciągłym o kolejności rozpatrywania może zadecydować data wpływu poprawnie złożonego wniosku, zwłaszcza że nabór kończy się także w przypadku wyczerpania alokacji

