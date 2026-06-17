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Górnictwo

Naukowcy przetestują innowacyjne technologie odsalania wód kopalnianych

Naukowcy mają przetestować w warunkach przemysłowych innowacyjne technologie odsalania wód kopalnianych. Tworzenie w tym celu międzyuczelnianych konsorcjów było jednym z tematów wtorkowego posiedzenia Międzyresortowego zespołu ds. Odry - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Pap

17 czerwca 2026, 07:29
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: NWR

Przetestują innowacje w kopalniach

fot: NWR

Naukowcy mają przetestować w warunkach przemysłowych innowacyjne technologie odsalania wód kopalnianych. Tworzenie w tym celu międzyuczelnianych konsorcjów było jednym z tematów wtorkowego posiedzenia Międzyresortowego zespołu ds. Odry - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nabór na pilotaż innowacyjnych technologii odsalania wód kopalnianych prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mają być one tańsze w budowie i eksploatacji od dotychczasowych instalacji, które generują wysokie koszty. Muszą zostać przetestowane nie tylko w laboratoriach, ale przede wszystkim w warunkach przemysłowych.

MKiŚ poinformowało, że we wtorek w Katowicach członkowie Międzyresortowego zespołu ds. Odry rozmawiali z przedstawicielami uczelni wyższych o tworzeniu konsorcjów, które zajmą się testowaniem innowacyjnych technologii odsalania wód kopalnianych.

"W toku prac zespół zdiagnozował dwie bariery: wysokie koszty budowy i eksploatacji instalacji oraz składowanie produktów ubocznych procesu, np. małowartościowej mieszanki minerałów. Dlatego zespół postawił na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które te bariery usuną" - wskazało MKiŚ w komunikacie.

Na wysokie koszty eksploatacji wpływa przede wszystkim wysoka energochłonność instalacji do odsalania wód kopalnianych.

Śląski Urząd Wojewódzki zaznaczył, że podczas wtorkowego posiedzenia zespołu "omówiono obowiązujące procedury reagowania, a także dokonano przeglądu dostępnych zasobów technicznych i kadrowych, które mogą zostać szybko uruchomione w razie potrzeby".

Ograniczą zasolenie rzek

Międzyresortowy zespół ds. Odry przygotował dwuetapowy plan inwestycji w sektorze górniczym, które mają ograniczyć zasolenie rzeki. Po pierwsze, to rozwój do 2030 r. retencji wód kopalnianych w okresach niskich stanów wód, co ma ograniczyć wysokie stężenia soli, oraz pilotaż innowacyjnych technologii odsalania. Po drugie, opracowanie i wdrożenie inwestycji w instalacje odsalające, co będzie możliwe dopiero po przeanalizowaniu wyników pilotażu.

W 2026 r. na Odrze ma stanąć 10 sond pomiarowych w ramach systemu automatycznego monitoringu wód. Dwie z nich zostały już uruchomione.

W 2022 r. na rzece Odrze doszło do katastrofy ekologicznej, która w 2024 r. powtórzyła się na zbiorniku Dzierżno Duże i w Kanale Gliwickim. W jednym i drugim przypadku powodem był rozwój złotej algi (Prymnesium parvum), której sprzyja wysokie zasolenie wód.

Według danych MKiŚ do Odry codziennie trafia równowartość 120 wagonów soli - ok. 6 ton.

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