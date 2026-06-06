Transformacja od A do Z

Naukowcy i przedsiębiorcy z Łotwy z wizytą w Bytomiu i w górniczej spółce

Goście z Łotwy za kierunek obrali kierunek Bytom i Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Wizyta studyjna odbyła się w ramach programu NextGenerationEU, wspierającego zieloną i cyfrową transformację oraz odporność gospodarek państw UE.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

6 czerwca 2026, 10:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: SRK/M. Dorosiński

Wizyta gości z Łotwy na pokopalnianych terenach

fot: SRK/M. Dorosiński

Goście z Łotwy za kierunek obrali kierunek Bytom i Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Wizyta studyjna odbyła się w ramach programu NextGenerationEU, wspierającego zieloną i cyfrową transformację oraz odporność gospodarek państw UE.

Bytom był kluczowym punktem na mapie trzydniowej wizyty studyjnej zorganizowanej przez Łotewski Uniwersytet Nauk Biologicznych i Technologii. To tu zagraniczni goście mogli na własne oczy przekonać się, jak dokonują się przemiany na pogórniczych terenach, a dawna pokopalniana infrastruktura i przestrzeń jest wykorzystywana w zupełnie nowych rolach - podaje SRK.

Przewodnikiem dla łotewskiej delegacji po terenach po KWK Centrum był Mariusz Tomalik, rzecznik prasowy SRK. Szczególne wrażenie na gościach zrobiły kierunki zagospodarowania oraz archiwalne zdjęcia zakładu górniczego, które mogli porównać z obecnym stanem. Przedstawiono też planowane na pogórniczym terenie inwestycje, jak akcelerator biznesowy KSSENON i miejską krytą pływalnię. Nie zabrakło pytań dotyczących kierunków transformacji i polskich doświadczeń w restrukturyzacji górnictwa.

Kolejnym punktem była wizyta w siedzibie SRK w Bytomiu, gdzie z gośćmi spotkała się wiceprezes SRK Anna Bińkowska. Zaprezentowano ogrom przykładów rewitalizacji terenów i obiektów pogórniczych, w których kluczowy udział miała właśnie Spółka Restrukturyzacji Kopalń, a jej wkład w transformację regionu to blisko 250 mln euro. Omówiono też pozostałe obszary funkcjonowania, czyli rekultywację oraz odwadnianie terenów pogórniczych.

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